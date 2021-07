OGC Nice Mercato : 25 M€, le Stade Rennais sabote un plan de Galtier

Publié par Timothée Jean le 24 juillet 2021 à 12:03

Pour renforcer la défense de l’ OGC Nice, son entraineur Christophe Galtier est très intéressé par un joueur de Schalke 04. Le Stade Rennais FC joue les trouble-fête sur le dossier.

OGC Nice Mercato : Galiter fonce sur un défenseur de Schalke 04

Depuis l’arrivée tardive de Christophe Galtier sur son banc de touche, l’ OGC Nice se montre actif sur le marché des transferts. Le club niçois a déjà bouclé quatre nouveaux renforts cet été. Calvin Stengs, Justin Kluivert, Melvin Bard et Jean-Clair Todibo ont officiellement rejoint le Gym. Les milieux de terrain Mario Lemina (27 ans, Southampton) et Pablo Rosario (24 ans, PSV) sont également attendus à l’OGC Nice dans les prochains jours. Et ce n’est pas encore terminé.

L'ancien coach de l' ASSE et du LOSC, Christophe Galtier, veut renforcer sa charnière défensive. Pour étoffer ce secteur de jeu, le technicien Marseillais aurait les yeux rivés du côté de l’Allemagne, plus précisément vers Schalke 04. Bild Sport nous apprend en effet que le club niçois est très intéressé par le défenseur Ozan Kabak, prêté la saison dernière à Liverpool.

Le Stade Rennais s’intéresse également à Ozan Kabak

Arrivé en Premier League la saison dernière pour pallier les blessures de Virgil Van Dijk et de Joe Gomez, le défenseur turc n’a pas convaincu l’entraineur Jürgen Klopp. La preuve, Ozan Kabak n’a disputé que 9 petites rencontres avec Liverpool avant de retourner à Schalke 04. Les Die Knappen ont été relégués en deuxième division allemande à la fin de cette saison. Mais le joueur de 21 ans n’a pas vraiment l’intention d’évoluer en deuxième division allemande.

Convaincu de son fort potentiel, Chrsitophe Galtier voudrait l’attirer en Ligue 1 pour la saison prochaine. Mais l’ OGC Nice n’est pas le seul club français intéressé par Ozan Kabak. Le média allemand indique que le Stade Rennais est également sur le coup. Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC chercherait à boucler le dossier avant le début de la saison le 6 aout prochain face au RC Lens. Cette forte concurrence pourrait faire grimper le prix du défenseur turc estimé à ce jour à 25 millions d'euros, selon Transfertmarkt. Pour rappel, Ozan Kabak est lié à Schalke 04 jusqu’en juin 2024.