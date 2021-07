OM Mercato : Longoria tente un coup exceptionnel à 8M€ !

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2021 à 20:30

Après un début de mercato de folie, Pablo Longoria ne semble pas encore satisfait pour son OM. Le président du club marseillais tente désormais de frapper un joli coup à 8 millions d’euros pour l’équipe de Jorge Sampaoli.

Mercato OM : Adam Ounas visé par Longoria

Après les arrivées de Konrad De La Fuente, Luan Peres, Leonardo Balerdi, Gerson, Mattéo Guendouzi, William Saliba, Cengiz Ünder et Pau Lopez, l’Olympique de Marseille veut encore se renforcer. Pablo Longoria est donc encore à la manoeuvre pour dénicher de nouveaux talents afin d’offrir à son entraîneur Jorge Sampaoli une équipe compétitive la saison prochaine. Et d’après les informations du quotidien le Corriere dello Sport, les recruteurs de l’ OM surveillent avec attention la situation d'Adam Ounas.

Après deux prêts consécutifs à Cagliari et à Crotone, le milieu de terrain offensif est de retour à Naples. Mais l’ancien ailier de l’OGC Nice ne sait pas encore si Luciano Spalletti compte sur lui pour la saison qui s’annonce. L’Olympique de Marseille veut donc profiter de cette situation de doute pour tenter de l’attirer. Surtout que l’international algérien n’est plus qu’à un an de la fin de son engagement avec le Napoli.

Adam Ounas prêt à revenir en Ligue 1 ?

Depuis le départ de Florian Thauvin au Mexique, l’ OM est à la recherche d’un joueur capable de remplacer l’international français dans le secteur offensif de l’équipe marseillaise. Un renfort supplémentaire puisque le club olympien a déjà enregistré la signature de l'international turc Cengiz Under. Révélé à Bordeaux entre 2015 et 2017, Adam Ounas connaît bien la Ligue 1 puisqu’il a également évolué sous le maillot de l’OGC Nice durant la saison 2019-2020.

Estimé à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le milieu offensif de 24 ans pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat de la part de Pablo Longoria. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 15 apparitions en Serie A dans la seconde partie de saison, Ounas pourrait débarquer à Marseille d’ici le 31 aout prochain. Reste maintenant à savoir si Longoria parviendra à finaliser cet autre gros coup.