PSG : Surprise, le Transfert de Pogba finalement compromis ?

Annoncé avec insistance comme le prochain gros coup du PSG, le transfert de Paul Pogba, sous contrat à Manchester United, pourrait finalement capoter. Explications.

Mercato PSG : Paul Pogba ciblé par des banderoles hostiles

Placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain, Paul Pogba a refusé une dernière offre de prolongation de Manchester United, une proposition avec à la clé un salaire de plus de 18 millions d’euros par saison. Et forcément, c’est un bon signe pour le PSG qui veut le recruter. Surtout que le joueur lui-même fait désormais du club parisien sa priorité en cas de départ.

Seulement, certains supporters du Paris Saint-Germain semblent s’opposer à l’arrivée du milieu de 28 ans. En effet, alors que Pogba est annoncé proche d’un transfert à Paris, des banderoles ont été posées au Parc des Princes et au Camp des loges avec le même message : « Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus ! » Suffisant pour faire capoter le transfert ?

Un acte de sabordage contre le PSG ?

Récemment, des rumeurs ont laissé entendre que la famille de Paul Pogba, fan de l’OM, tente de le dissuader de rejoindre le Paris Saint-Germain. Même si elles ne portent aucune signature d’aucun groupe de supporters parisiens, ces banderoles ont tout de même créé le buzz sur les réseaux sociaux, la tendance générale étant que Pogba est très attendu au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le collectif Ultra Paris (CUP) s’est rapidement désolidarisé de cette action dont il ignore la provenance.

Quant au champion du monde 2018, il attend que le PSG trouve un accord avec Manchester United pour venir. En discussions avec Mino Raiola depuis plusieurs semaines, Leonardo tient déjà un accord contractuel avec l’agent du natif de Lagny-sur-Marne. Le directeur sportif du PSG va désormais s’atteler à trouver un terrain d’entente avec son homologue des Red Devils pour boucler la transaction.