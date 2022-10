Stade de Reims : Surprenante piste pour la succession de Garcia

Publié par Ange A. le 30 octobre 2022 à 06:47

Suite au limogeage d’Oscar Garcia, le Stade de Reims envisagerait de nommer un coach d’expérience. Un technicien belge serait ciblé.

Stade de Reims : Un autre entraîneur belge dans le viseur du SDR ?

Un léger mieux est à observer du côté du Stade de Reims depuis l’éviction d’Oscar Garcia. Avec l’intérimaire Will Still, le club champenois est invaincu lors de ses deux dernières rencontres. Reims reste notamment sur une victoire contre Auxerre (2-1) lors de la dernière journée et un nul à Lorient (0-0). De bon augure avant son déplacement sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche. Alors que le SDR (14e) va tenter d’aligner une nouvelle performance, la direction de Reims entend boucler la succession d’Oscar Garcia. Plusieurs sources, dont Mohamed Toubache-TER et Sacha Tavolieri, assurent que les dirigeants rémois pourraient piocher en Belgique pour s’offrir un nouvel entraîneur. Le board rémois voudrait d’un technicien plus expérimenté à la place du trentenaire Still (30 ans).

Felice Mazzu nouvelle priorité de Reims ?

Selon ces sources, le profil de Felice Mazzu serait à l’étude au Stade de Reims. Le technicien italo-belge est actuellement libre de tout contrat suite à son limogeage du RSC Anderlecht. En cas de signature à Reims, le technicien de 56 ans vivrait sa première expérience à l’étranger. Jusqu’ici il n’a officié qu’en Belgique. Il pourrait être associé à son jeune compatriote Will Still.

Le coach par intérim du SDR, Will Still s’était déjà exprimé sur son avenir. Le jeune entraîneur belge n’envisage pas un départ de la Champagne. D’où sa sortie dans le média local Gazet van Antwerpen pour faire taire les rumeurs sur son possible retour au bercail.

« La Belgique ne me manque donc pas. Et je ne vais pas quitter Reims pour une équipe qui lutte en première division belge. Je suis à l'aise ici et j’apprends beaucoup. »