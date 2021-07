Bordeaux : Négociations amorcées pour la succession de Gasset

Publié par Ange A. le 26 juillet 2021 à 04:38

Avec l’arrivée de Gérard Lopez à la présidence, les jours de Jean-Louis Gasset semblent désormais comptés chez les Girondins de Bordeaux. Son départ se précise d’autant plus que la nouvelle direction a pris attache avec un sélectionneur auteur d’un bel Euro 2020.

Bientôt la fin pour Gasset à Bordeaux ?

Arrivé sur le banc des Girondins de Bordeaux l’été dernier, Jean-Louis Gasset semble déjà le départ. S’il nourrissait déjà des envies de départ en fin de saison dernière, le technicien de 67 ans pourrait quitter le FCGB dans les prochains jours. Un départ de l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne est d’autant plus possible que le club vient de changer de propriétaire. Gérard Lopez a pris la place de King Street en tant qu’actionnaire majoritaire des Girondins. L’homme d’affaires avait annoncé qu’il allait prochainement rendre sa décision concernant le coach des Marine et Blanc. « La décision, elle viendra dans les jours qui viennent. Une fois qu’elle sera prise, elle sera communiquée que ce soit la continuité ou pas », annonçait-il vendredi lors de sa présentation. Sauf surprise, c’est un départ du technicien qui sera annoncée.

Un sélectionneur annoncé sur le banc des Girondins ?

Alors que le sort de Jean-Louis Gasset sera scellé dans les jours à venir, la direction des Girondins de Bordeaux a déjà ouvert sa succession. L’Équipe assure que Gérard Lopez souhaite faire de Vladimir Petkovic le prochain entraîneur du FCGB. Le sélectionneur de 57 ans officie sur le banc de la Suisse depuis 2014. Sa dernière expérience en club remonte à la saison 2012-2013 du côté de la Lazio Rome. Le quotidien sportif révèle que le technicien suisse est d’accord pour rejoindre la Gironde. Seules les négociations avec la Fédération suisse retardent son départ du banc de « La Nati ». Vladimir Petkovic, qui a réussi à qualifier son pays lors des trois derniers tournois internationaux majeurs, vient de terminer quart de finaliste à l’Euro 2020. Il a notamment sorti l’équipe de France, championne du monde en titre, en huitièmes de finale du championnat d’Europe.