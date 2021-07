OM mercato : Qui est Daniel Wass le futur latéral de Marseille

Publié par Thomas le 26 juillet 2021 à 02:38

Auteur d’un mercato démentiel depuis le début du championnat, l’Olympique de Marseille a de quoi faire saliver ses supporters aux vues des ambitions affichées pour les échéances de la saison 2021-2022. Alors que les dirigeants phocéens vont pouvoir acter le retour de Pol Lirola dans les prochains jours, un autre joueur d’envergure est tout proche de s’engager à l’ OM, le latéral danois de 32 ans, Daniel Wass. Pièce maîtresse de l’effectif valencien en Liga, l’ex joueur d’Evian Thonon Gaillard est une formidable recrue pour Marseille. Après des semaines de négociations dans l’ombre, le défenseur semble s’être accordé avec Valence (avec qui il est sous contrat jusqu’en 2022), pour un transfert avoisinant les 2 à 3 millions d’euros, et effectuer un retour en grande pompe en Ligue 1.

Focus sur le prochain gros coup marseillais Daniel Wass.

OM mercato : Daniel Wass, footballeur reconnu en Espagne

Si son nom est resté dans les mémoires françaises, grâce à un passage très remarqué en Ligue 1 avec Evian, peu de personnes se doutent que Daniel Wass ait réussi à s’imposer en Liga, faisant le bonheur du Celta Vigo et de Valence. Arrivé en 2015 à Vigo en Galice, le joueur réalise une saison épatante, en jouant 36 rencontres de championnats et délivrant 5 passes décisives (2 buts). Titulaire indiscutable de l’effectif, le joueur effectue un exercice 2017-2018 magistral, avec 9 passes décisives et 4 buts. Il se fera recruter l’année suivante par Valence qui lui fera franchir un palier, notamment en disputant la Ligue des Champions. Si les Murcielagos ont vu leur effectif se modifier considérablement ces dernières saisons, l’international danois lui, a toujours fait figure d’indéboulonnable en 3 ans, et cela en jouant à plusieurs postes.

Wass, un profil unique de couteau suisse à Valence

Avec pas moins de 131 matchs disputés en 3 ans, le latéral danois peut se targuer d’être un joueur essentiel pour son club de Valence, et cela en jouant à de nombreux postes. Si Daniel Wass s’est révélé en Ligue 1 en tant que milieu défensif, son poste de prédilection reste celui de latéral, où le joueur se distingue en sélection (et où Sampaoli souhaiterait semble-t-il le faire jouer). La saison 2020-2021 illustre parfaitement la polyvalence du danois, où en un mois, il a été positionné comme latéral (contre Alavés J32), comme milieu relayeur (contre le Barça J33) et milieu droit (contre Cadiz J29).

Son profil de couteau suisse, sera un atout indéniable au moment d’entrevoir un futur onze marseillais. Si dans la liste des arrivées, des noms comme Guendouzi où Saliba résonnent plus que d’autres, Daniel Wass pourrait bien être la belle surprise du mercato olympien.