OM Mercato : Un plan surprenant se prépare pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 26 juillet 2021 à 14:38

Milieu défensif de l’ OM, Boubacar Kamara est cité à plusieurs reprises comme un futur joueur de l’AS Monaco. Mais la réalité est bien différente concernant l'avenir du minot marseillais, même si l'Olympique Marseille est vendeur.

OM Mercato : Boubacar Kamara vendu à prix réduit ?

Considéré comme l’une des plus fortes valeurs marchandes de l’ OM, Boubacar Kamara ne dispose plus que d’un an de contrat avec le club phocéen. Afin d’éviter qu’il parte gratuitement la saison prochaine, l'Olympique de Marseille envisage de le vendre cet été et ainsi récupérer une belle somme sur son départ. Plusieurs prétendants se bousculent déjà au portillon pour arracher sa signature.

Outre l'intérêt de Chelsea, d'autres formations s'apprêtent à dégainer pour s’offrir Boubacar Kamara. Le Milan AC, Newcastle ou encore la Lazio Rome sont annoncés sur les rangs, tout comme l’AS Monaco. Impossible d'imaginer autant de courtisans jouer la carte de l'attentisme dans ce dossier, de peur de se faire chiper le minot marseillais par un concurrent. Le grand jeu des enchères pourrait donc débuter au grand bonheur de la direction de l' OM, qui espère toucher un gros chèque sur le départ de son joueur.

Mais il ne faudra pas aller trop vite en besogne. Car d’après les informations de L’Équipe, aucun club intéressé n’aurait formulé une offre formelle pour l’international espoir français. Et pour cause, le prix réclamés par la direction marseillaise - pas moins de 30 millions d’euros - pour céder son joueur, aurait considérablement refroidit les ardeurs des prétendants. Son tarif serait donc un obstacle pour son départ.

Boubacar Kamara aurait déjà fait son choix

Quoi qu’il en soit, le minot marseillais aurait déjà fait son choix. Sous contrat jusqu'en 2022 avec l’ OM, Boubacar Kamara n'a aucune intention de forcer un départ cet été. Cependant, comme l'assure le quotidien sportif, le milieu polyvalent est disposé à écouter les offres et ne s'empêchera pas de partir si le projet proposé par son futur club est convaincant. Et ça, l’Olympique de Marseille l'a bien compris. Le club phocéen pourrait donc revoir ses exigences financières à la baisse afin d’éviter un départ gratuit à l’issue de la saison prochaine.