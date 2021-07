OGC Nice : Amine Gouiri lâche une confidence sur son avenir

Publié par Ange A. le 26 juillet 2021 à 15:38

Malgré la saison décevante de l’OGC Nice, Amine Gouiri est l’une des satisfactions du dernier exercice. L’attaquant du Gym vient de se confier sur son avenir qu’il rêve désormais en Bleu.

Amine Gouiri, la bonne pioche de l’OGC Nice

L’OGC Nice a de nouveau frappé un coup à l’Olympique Lyonnais. Melvin Bard a rejoint les Aiglons contre 3 millions d’euros cet été. Au Gym, il va notamment retrouver Amine Gouiri, arrivé de l’OL lors du dernier mercato estival. L’ancien lyonnais a été l’une des rares satisfactions du club azuréen lors du dernier exercice, terminé à la 9e place en championnat. Auteur de 16 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, il a été le Niçois le plus décisif lors de la saison écoulée. Alors que sa valeur marchande a grimpé sur le marché des transferts, l’ancien Gone se voit rester en Côte d’Azur, surtout qu’il a été conforté au poste d’avant-centre par Christophe Galtier, son nouvel entraîneur.

Les Bleus, prochain objectif de Gouiri

« Il m’a confirmé que j'évoluerai dans l’axe cette saison, ce qui est encourageant puisque cela reste mon poste de prédilection », a confié Amine Gouiri au Dauphiné Libéré. Satisfait de sa première saison avec l’OGC Nice, sa « première vraie saison en Ligue 1 », l’attaquant de 21 ans pense désormais pouvoir franchir un nouveau cap dans sa carrière. Il rêve de défendre les couleurs de l’équipe de France. Il a cependant conscience qu’il lui reste encore du chemin avant de recevoir un coup de fil de Didier Deschamps, le sélectionneur national. « Forcément que les Bleus sont dans un coin de ma tête. À moi de continuer de travailler, de tout mettre en œuvre pour y arriver, parce que parfois ça peut aller vite. Il y a une grosse concurrence aux postes de devant, mais peut-être que ma polyvalence m’aidera à l’avenir », note l’international espoir tricolore.