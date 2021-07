OM Mercato : Kamara vers Monaco, la tension monte à Marseille

Publié par Timothée Jean le 26 juillet 2021 à 21:18

L’avenir de Boubacar Kamara, pressenti pour rejoindre l’AS Monaco cet été, n’est toujours pas réglé. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a alors décidé de mettre un coup de pression à son jeune milieu défensif.

OM Mercato : Longoria envoie un signal fort à Boubacar Kamara

C’est un dossier compliqué pour la direction de l' OM. Les dirigeants phocéens espèrent prolonger Boubacar Kamara, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Mais les semaines passent et la prolongation du minot marseillais n’aboutit pas. L’Olympique de Marseille cherche donc désormais à lui trouver une nouvelle porte de sortie lors de ce mercato estival afin d’éviter qu’il ne parte libre à la fin de la saison prochaine.

Problème, le milieu polyvalent ne semble toujours pas avoir pris de décision définitive concernant la suite de sa carrière. Cette hésitation de Boubacar Kamara commence à agacer ses dirigeants. Présent en conférence de presse ce lundi, le président Pablo Longoria a envoyé un message fort à l’international espoir français, l’incitant à prendre une décision.

« Dans tous les clubs, avoir des joueurs en fin de contrat, ce n'est pas une situation plaisante et encore plus quand le joueur vient du centre de formation (...) C'est une réalité et un signal qu'on doit envoyer à tous les clubs, car il ne peut y avoir personne au-dessus de l'institution. Dans la situation actuelle, il y a beaucoup de possibilités. Mais la position de l'OM c'est que ce n'est pas plaisant d'avoir des joueurs en fin de contrat pendant la saison », a déclaré le président marseillais.

L'AS Monaco prêt à dégaine pour Boubacar Kamara ?

Pour l’heure, l’avenir de Boubacar Kamara semble très incertain à l’Olympique de Marseillle. Mais une chose est sûre : l’OM n’a pas l’intention de perdre gratuitement son minot marseillais, qui ne manque pas de courtisans. La Lazio Rome, l’AC Milan ou encore Newscatle s’activeraient en coulisse pour arracher sa signature.

L’AS Monaco, en quête d’un nouveau milieu de terrain, serait également très intéressant pour le joueur de 21 ans. Selon La Marseillaise, le club du Rocher préparait une offre de 30 M€ en vue de son transfert cet été. Un montant non négligeable pour un OM en quête de liquidités.