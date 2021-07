PSG Mercato : Nouvel élément positif dans le dossier Paul Pogba

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2021 à 05:58

Annoncé dans le collimateur du PSG, Paul Pogba pourrait ne pas être retenu par Manchester United durant ce mercato estival. Le club anglais se trouve notamment dans une position inconfortable dans ce dossier.

Paul Pogba à la base de grosses tensions à Man United

Paul Pogba se rapproche chaque jour un peu plus du Paris Saint-Germain selon les différents médias anglais. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain français refuse de prolonger et Manchester United est prêt à le céder au club parisien. D’ailleurs, cette issue pourrait être la meilleure pour les Red Devils. En effet, d’après les informations du média britannique The Athletic, le nouveau contrat que proposent les dirigeants à l’international français pour prolonger fait déjà grincer les dents dans le vestiaire.

Le journal explique qu’en interne, certains joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer ne sont pas d’accord avec l’inégalité salariale qui règne dans l’équipe. Déjà que Pogba est le deuxième plus gros salaire du club avec 290.000£ par semaine, lui octroyer une nouvelle revalorisation avec une rémunération exceptionnelle pourrait créer des tensions dans le vestiaire durant toute la saison 2021-2022 en poussant les autres joueurs à demander la renégociation de leurs engagements. Coincé dans ce dossier, le club anglais pourrait finalement se contraindre à laisser partir Pogba cet été pour éviter un départ gratuit dans un an.

Mercato PSG : Man Utd déjà résigné dans le dossier Pogba ?

Paul Pogba est visiblement déterminé à quitter Manchester United durant ce mercato estival. Et il est déjà en train de gagner une première partie de son bras de fer avec le club anglais. En effet, selon ESPN ce lundi, le vice-champion de Premier League s’est fait une raison et est désormais prêt à laisser partir le joueur de 28 ans si le Paris Saint-Germain ou un autre prétendant fait une proposition conséquente.

Déjà d’accord contractuellement avec l’ancien milieu de la Juventus Turin, le PSG est attendu par les Red Devils qui veulent rapidement boucler la transaction afin d’investir l’argent de son transfert pour lui trouver un remplaçant. D’après Sky Sports, Leonardo espère vendre rapidement Alphonse Areola, Sergio Rico et Ander Herrera pour financer l’arrivée de Pogba. Toutefois, le club parisien devrait formaliser son intérêt pour le champion du monde 2018 dans un avenir proche.