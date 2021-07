PSG Mercato : Déjà la tuile pour Sergio Ramos au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2021 à 17:58

C’est une information qui apportera sûrement de l’eau au moulin de ceux qui n’y croyaient pas vraiment. À peine arrivé au PSG, Sergio Ramos est déjà confronté à de sérieux problèmes qui mettent à mal sa préparation estivale.

PSG : Sergio Ramos forfait pour le Trophée des Champions

Grosse prise du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, Sergio Ramos n’a toujours pas effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs, alors que l’équipe de Mauricio Pochettino a déjà disputé trois matchs amicaux. Comme annoncé hier par les médias locaux, le nouveau défenseur central du PSG manquera le Trophée des Champions contre Lille dimanche. Selon les informations du journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, l’international espagnol de 35 ans a été touché au mollet la semaine dernière à l'entraînement. Ce mardi, le Paris Saint-Germain a publié un point médical concernant les joueurs à l'infirmerie en ce début de saison. Et l’ancien capitaine des Merengues figure en tête de liste des pensionnaires.

Point médical du PSG

- Sergio Ramos est en phase de reprise progressive suite à une lésion du solaire du mollet gauche contractée à l'entraînement en fin de semaine dernière. Son retour à l’entraînement est à prévoir dans une semaine.

- Rafinha est en soins pour une entorse du genou.

- Colin Dagba est en phase de reprise des suites d’une entorse de la cheville.

- Juan Bernat continue sa reprise progressive avec le groupe avec de bonnes sensations.

Sergio Ramos est parti pour une absence de 7 mois ?

Blessé au mollet, Sergio Ramos pourrait mettre plusieurs semaines avant de retrouver le groupe de Mauricio Pochettino. Pour le journaliste Jonatan MacHardy, cela n’a aucune importance que le nouveau n°4 du PSG ne soit pas disponible maintenant puisqu’il a sept mois pour retrouver sa meilleure forme et être apte aux échéances dans lesquelles il s’est engagé pour deux ans.

« La saison dernière a été compliquée pour lui avec les blessures, mais n’oublions pas que la saison d’avant c’est probablement sa plus belle saison au Real Madrid. N’ayons pas la mémoire courte. Oui, il a une petite gêne, il va certainement louper le trophée des champions et les premiers matchs de Ligue 1, mais qu’est-ce qu’on en a à faire ? », s’est interrogé le journaliste sportif. Poursuivant, Jonatan MacHardy a demandé de la patience et du temps pour permettre au champion du monde 2010 de bien se soigner et revenir lors des matchs de Ligue des Champions.

« Le PSG l’a pris pour les moments qui vont compter, au printemps. Il suit un programme personnalisé pour solder toutes les blessures qu’il a eu la saison dernière. Il se refait une condition physique au top, la seule chose qui importe, c’est que Sergio Ramos soit apte pour le printemps. Le reste, ce n’est que de la littérature. Le PSG l’a pris pour le mental et l’expérience en Ligue des Champions, et c’est là que le PSG en aura besoin. Avant cela, très franchement, ce n’est pas grave », a-t-il précisé sur le plateau de l’After Foot.