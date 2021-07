PSG Mercato : Leonardo va passer aux choses sérieuses pour Pogba

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2021 à 21:58

Après s’être fait une raison pour Paul Pogba, Manchester United attend désormais l’offre officielle du PSG pour l’examiner. Leonardo se prépare donc à passer aux choses sérieuses dans ce dossier.

Manchester United prêt à vendre Paul Pogba

De retour en 2016 en provenance de la Juventus Turin pour 105 millions d’euros, Paul Pogba va encore quitter Manchester United. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain de 28 ans ne souhaite plus poursuivre l’aventure avec les Red Devils. Il a notamment repoussé la dernière offre de prolongation de sa direction avec à la clé un salaire de plus de 18 millions d’euros. Visiblement excédé par les critiques dont il est l’objet durant ces deux dernières années, l’international français veut changer d’air et se relancer dans une autre équipe.

Lundi, le média ESPN révélait que la direction de Manchester United espérait pouvoir convaincre Pogba de signer un nouveau contrat avant l'expiration de l’actuel bail. Toujours selon la chaîne sportive américaine, « si publiquement le message est que des pourparlers sont en cours sur une prolongation, mais la réalité est que United le laissera partir si le Paris Saint-Germain donne suite à sa tentative de signer le joueur. » Ce mardi, une source francilienne assure que les dirigeants parisiens s’apprêtent à appuyer sur l’accélérateur dans ce dossier.

Le PSG va accélérer prochainement pour Pogba

S’il n’a toujours pas transmis d’offre officielle pour Paul Pogba, le Paris Saint-Germain s’apprête à ouvrir des discussions avec Manchester United. En effet, RMC Sport révèle que l’intérêt est bel et bien « réciproque entre le PSG et Paul Pogba, désireux de rejoindre Paris, à un an de la fin de son contrat avec Manchester United. » Des contacts devraient néanmoins débuter rapidement en vue d’un transfert. Conscient qu’il devra faire de la place pour Pogba au milieu de terrain, le vice-champion de France envisage toujours de se séparer de Rafinha ou d’Ander Herrera. Pour ESPN, un montant compris entre 50 et 60 millions d’euros pourrait suffire pour boucler cette affaire.