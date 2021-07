PSG Mercato : Grosse précision sur l'avenir de Rafinha

Publié par Ange A. le 23 juillet 2021 à 04:31

Juste un an après son arrivée au Paris Saint-Germain, le flou entoure déjà l’avenir de Rafinha. À deux ans de l’expiration de son contrat, le milieu de terrain aurait déjà tranché pour son avenir au PSG.

Un départ surprise au Paris Saint-Germain cet été ?

Le mercato du Paris Saint-Germain semble avoir connu un coup d’arrêt depuis l’officialisation de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est la quatrième recrue du PSG cet été. Comme lui, Giorginio Wijnaldum et Sergio Ramos ont rejoint le club de la capitale en tant que joueurs libres. Seul Achraf Hakimi a été recruté contre un gros chèque en provenance de l’Inter Milan cet été. Ces quatre premières signatures bouclées, il est désormais question pour Paris de vendre pour renflouer ses caisses mais surtout pour éviter des sanctions du fair-play financier. Dans ce sens, le nom du Brésilien Rafinha figure parmi les candidats au départ cet été. Le milieu parisien aurait déjà décidé pour son avenir aux dernières nouvelles.

La décision de Rafinha pour son avenir

Le milieu de terrain avait rejoint le Paris Saint-Germain l’été dernier dans les derniers jours du mercato. Le milieu de 28 ans s’est engagé pour trois saisons avec le PSG. Pour sa première saison, il a disputé 34 matchs pour 5 passes décisives délivrées. Mais moins d’un an après sa signature, l’ancien du FC Barcelone est déjà annoncé vers la sortie. Pour le média catalan Sport, l’ancien Blaugrana commence à se plaire dans la capitale. Le milieu de terrain ne serait cependant pas contre un départ selon la publication catalane. La source précise tout de même que le joueur attend le projet qui lui convient le mieux. Son nom a récemment été associé aux Turcs de Fenerbahçe et aux Brésiliens de Flamengo. Mais aucune de ces deux formations ne dispose du montant réclamé par Paris. Lequel est compris entre 10 et 15 millions d’euros. Outre ces deux clubs, Rafinha était un temps envoyé au Milan AC pour remplacer Hakan Çalhanoğlu parti à l’Inter Milan.