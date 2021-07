PSG Mercato : Après Ramos, Paris vise bien un transfert retentissant

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2021 à 11:58

Après Sergio Ramos, le PSG veut frapper un dernier gros coup en attendant de connaître la décision finale de Kylian Mbappé. Paul Pogba, milieu de terrain de Manchester United, est ainsi érigé en priorité par Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est même prêt à lancer l’offensive dans ce dossier.

Paul Pogba se dirige bien vers le PSG

Paul Pogba a pris sa décision et il est bien décidé à aller jusqu’au bout. À un an de la fin de son contrat, l’international français ne veut pas rester en Angleterre. D’ailleurs, ses envies sont claires : rejoindre en priorité le Paris Saint-Germain cet été selon le site spécialisé Canal Supporters. Preuve de cette volonté, l’ancien milieu de terrain de la Juventus de Turin a refusé une nouvelle proposition de prolongation de sa direction. « Un signe positif qui expose le désir du joueur », explique le média sportif.

En interne, certains cadres comme Marcus Rashford font le pressing afin que Paul Pogba change d’avis et qu’il reste à Old Trafford la saison prochaine. Mais la décision du champion du monde 2018 est bien prise. Il veut jouer au PSG à compter de la saison 2021-2022, où il partira libre dans douze mois.

Le PSG va bientôt accélérer pour Pogba

« Rashford et plusieurs autres ont tout fait pour convaincre Pogba de rester. Ils pensent que l'équipe perdrait un homme clé s'il partait, car il est considéré comme un véritable talent de classe mondiale parmi l'équipe. C'est aussi un leader dans le vestiaire, l'un des joueurs que les plus jeunes admirent lorsque l'équipe est en difficulté », indique le journal The Sun. Malgré cette ultime tentative du vestiaire, Pogba ne veut plus poursuivre l’aventure avec les Red Devils et attend désormais un signe du Paris Saint-Germain qui ne devrait pas tarder à se faire sentir.

En effet, selon les informations de RMC Sport, « le club de la capitale n’a pas encore formulé d’offre officielle à Manchester United pour le milieu de terrain international. Des contacts devraient néanmoins débuter rapidement en vue d’un transfert du champion du monde ». Pour rappel, le club anglais réclame entre 50 et 60 millions d’euros pour laisser filer Pogba.