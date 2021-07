Chelsea Mercato : 35M€, officialisation imminente pour Koundé

Publié par Thomas le 28 juillet 2021 à 17:18

Alors que l'on évoquait il y a quelques heures l’entame des négociations entre le FC Séville et Chelsea pour Jules Koundé, où il était question d’un échange avec son coéquipier Kurt Zouma, les Blues ont accéléré le processus en formulant une première offre. Selon Fabrizio Romano, Roman Abramovitch et ses dirigeants ont proposé au club andalou une somme avoisinant les 35 millions d’euros ainsi que Kurt Zouma, en échange du défenseur central de 22 ans. Les négociations entamées depuis 24 heures pourraient potentiellement aboutir à un accord de manière imminente, tant les deux parties semblent bien s’entendre sur le dossier. Jules Koundé aurait donné son feu vert à Chelsea. Tout n’est plus qu’une question d’heures.

Chelsea : 35 millions et Zouma, les Blues accélèrent pour Koundé

Le club londonien est en passe de réaliser un coup énorme dans ce mercato. Alors que Manchester United va enregistrer prochainement la signature du Français Raphaël Varane, c’est un autre défenseur tricolore qui risque de quitter l’Espagne pour rallier la Premier League. À tout juste 22 ans, le défenseur du FC Séville, Jules Koundé, est dans le viseur de Thomas Tuchel pour prendre les clés de la défense championne d’Europe. Les dirigeants anglais ont fait un énorme pas en avant il y a quelques minutes, en proposant un échange du sévillan avec le défenseur Kurt Zouma, en plus d’une compensation financière comprise entre 30 et 35 millions d’euros.

Selon Fabrizio Romano, qui couvre le dossier depuis le début des rumeurs, les deux écuries sont proches d’un accord, et une officialisation pourrait avoir lieu très prochainement. Le FC Séville semble emballé par la proposition des Blues, et projette la vente de Jules Koundé comme inévitable. De son côté, le joueur attend de pouvoir rallier Londres, après avoir donné son feu vert au club plus tôt dans la journée.