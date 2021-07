LOSC Mercato : Létang fixe le prix de Botman à ses prétendants

Publié par ALEXIS le 29 juillet 2021 à 04:38

Champion de France avec le LOSC la saison dernière, Sven Botman a séduit plusieurs clubs étrangers, surtout en Premier League. Informée de l’intérêt de 5 clubs anglais pour son jeune défenseur, la direction lilloise a fixé son prix.

LOSC : Sven Botman vendu à 31 M€ en Premier League ?

Le LOSC est ouvert au transfert de Sven Botman pendant ce mercato estival. Et le jeune joueur plait à de grosses écuries en Angleterre. Ses services intéressent à la fois West Ham, Newcastle United, et surtout Tottenham et Manchester City selon les informations de Sky Sport. Crystal Palace était également sur les rangs pour l’arrière axial de Lille OSC, mais les Eagles ont finalement recruté Joachim Andersen de l’ OL, ce mercredi. Sachant leur pépite très sollicitée par des clubs au gros portefeuille, les Dogues ont transmis son prix à ses courtisans. D’après la source, le LOSC serait prêt à ouvrir les négociations à partir de 27 M£, soit 31 M€ pour le transfert de Sven Botman. Soit un peu plus du prix auquel Gabriel avait été vendu à Arsenal (26 M€) l’été dernier.

Le jeune défenseur, crack à Lille OSC

Sven Botman (21 ans) est certes encore jeune, mais c’est déjà un crack à Lille. Il avait été très solide dans la défense du club nordiste dans la conquête du titre en Ligue 1. Le Néerlandais avait pris part à 37 des 38 matchs du championnat la saison dernière et avait été titulaire autant de fois. Mieux, il avait disputé 35 matchs de L1 en entier, sous les ordres de Christophe Galtier, parti à l’OGC Nice cet été.

À noter que Sven Botman est sous contrat au LOSC jusqu’en juin 2025 et sa valeur est estimée à 28 M€ sur le marché des transferts. Pour le recruter à l’Ajax Amsterdam en juillet 2020, le club nordiste avait sorti 8 M€ de ses caisses. Un investissement qui devrait lui rapporter une grosse plus-value, vu le potentiel du défenseur et les clubs intéressés par son profil.