Real Mercato : Ancelotti veut retrouver son attaquant vedette

Selon le média espagnol Deportes Cuatro, le nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, aurait demandé à sa direction de recruter expressément l’attaquant brésilien d’Everton Richarlison. Le technicien ne serait pas satisfait de Mariano Diaz et Luka Jovic, et aimerait voir arriver un attaquant de renom pour épauler Karim Benzema. Pour rappel, Carlo Ancelotti a eu Richarlison sous ses ordres de 2019 à 2021. Le Brésilien était l’attaquant préféré du coach italien, et a déjà été approché cet été pour rallier le Real Madrid.

L’attaquant brésilien d’Everton, actuellement en lice pour les Jeux Olympiques à Tokyo, est dans le viseur du Real Madrid, et tout particulièrement de Carlo Ancelotti, qui remue ciel et terre pour récupérer sa star d’Everton. Alors que Florentino Pérez avait notifié ses dirigeants qu’il ne comptait pas recruter davantage d’ici la fin de l’été, il se pourrait bien qu’une exception soit faite pour satisfaire les exigences du nouvel entraîneur italien.

Peu convancu par Mariano Diaz et Luka Jovic, Carlo Ancelotti cherche un grand attaquant capable de suppléer le Français Karim Benzema. Sous contrat avec les Toffees jusqu’en juin 2024, Richarlison a une valeur estimée de 55 millions d’euros. Alors que les Merengues vont enregistrer le départ de Raphaël Varane pour 50 millions d’euros, Florentino Pérez pourrait utiliser cette rentrée d’argent pour signer l’attaquant brésilien.

Si l'on évoquait l’intérêt qu’avait le Real Madrid pour le joueur d’Everton il y a quelques semaines, le coach italien est revenu à la charge, aujourd’hui, en insistant sur l’importance qu’aurait la signature de Richarlison pour le Real. Chez les Toffees depuis 2018, le Brésilien réalise plusieurs saisons de haute volée en Premier League, à seulement 24 ans. Attaquant polyvalent, le joueur d’habitude aligné en pointe de l’attaque, est aussi très bon sur un côté, comme ça a pu être le cas avec le Brésil lors de la Copa América. Actuellement en lice aux JO de Tokyo, l’attaquant a déjà marqué 5 buts depuis le début de la compétition.