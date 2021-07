OM Mercato : Daniel Wass s’éloigne, un plan surprenant activé !

Publié par Timothée Jean le 30 juillet 2021 à 18:31

Désireux de renforcer son couloir droit, l’ OM attend de trouver un accord avec Valence pour recruter Daniel Wass cet été. Mais face à la fermeté des dirigeants espagnols, les Olympiens creusent désormais une vieille piste en Ligue 1.

OM Mercato : Vers un échec des négociations pour Daniel Wass

L’Olympique de Marseille se cherche des renforts pour le poste de latéral droit et ce n'est un secret pour personne. Pablo Longoria l’a récemment avoué, il veut recruter Daniel Wass. Le président de l' OM, qui entretient de bonnes relations avec Valence CF, voudrait l’attirer à Marseille cet été. Mais les discussions avec le club Che sont âpres, laissant planer le doute sur la transaction.

Car si le défenseur danois n’a plus qu’un an de contrat, Valence n’est pas vendeur. Le club espagnol campe sur ses positions, fermant la porte à un éventuel départ du défenseur. Face à l’intransigeance des dirigeants de Valence, l’Olympique de Marseille a alors activé un plan B. Selon les informations obtenues par Le Phocéen, les pensionnaires du Vélodrome ont réactivé la piste menant à Zinedine Ferhat. L’international algérien sort d’une saison correcte à Nîmes Olympique (6 buts et 10 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1). Milieu polyvalent, il pourrait dépanner au poste de latéral droit. Seulement, les Marseillais, comme c’est souvent le cas cet été, devront faire face à une rude concurrence sur cette piste alternative.

Le LOSC et l'OL également intéressés par Zinedine Ferhat

Zinedine Ferhat est toujours sous contrat avec Nîmes Olympique jusqu'en juin 2022. La source explique que le LOSC souhaiterait également le recruter lors de cette fenêtre de transfert afin d’anticiper un éventuel départ de Renato Sanches, annoncé dans le viseur de Liverpool. L’Olympique Lyonnais, qui pourrait perdre quelques éléments dans l’entrejeu, serait également sur ses traces. Cette forte concurrence devrait compliquer la tâche à Marseille dans ce dossier.