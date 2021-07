OM Mercato : Première offre refusée pour Daniel Wass

Publié par Timothée Jean le 30 juillet 2021 à 14:31

Selon les dernières informations venues d’Espagne, l’ OM aurait formulé une offre concrète à Valence pour tenter de boucler la signature de Daniel Wass. Une proposition marseillaise vite déclinée par les dirigeants espagnols.

OM Mercato : Une offre de 2 M€ pour Daniel Wass ?

L’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts avec huit nouvelles recrues bouclées. Malgré toutes ces arrivées, un poste n'a toujours pas été renforcé, celui de latéral droit. Hiroki Sakai est retourné au Japon et Pol Lirola, prêté la saison dernière par la Fiorentina, n’a toujours pas fait son retour à Marseille.

Pour étoffer ce secteur de jeu, les dirigeants de l’ OM ont alors jeté leur dévolu sur Daniel Wass, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Un intérêt marseillais qui ne déplaît pas au latéral droit danois. La presse espagnole révélait récemment l’existence d’accord entre le joueur et le club olympien. L’Olympique de Marseille devrait désormais s’entendre avec Valence afin de finaliser la transaction. Mais les discussions entre les deux écuries se compliquent. Selon les informations de Superdeporte, le président Pablo Longoria aurait proposé 2 millions d’euros pour le transfert de Daniel Wass. Une proposition rapidement éconduite par les dirigeants du club Che, qui n’ont pas vraiment l’intention de céder leur défenseur.

Daniel Wass campe sur sa position

Il faut dire que malgré ses difficultés économiques, Valence CF n’est pas vendeur. Le club espagnol aurait répondu à l'offre de l’ OM par un refus catégorique, tout en espérant prolonger le contrat de Daniel Wass. Sauf que le joueur de 31 ans campe sur ses positions, refusant jusqu’ici les offres de prolongation formulées par sa direction. Le Danois aimerait surtout changer d’air cet été et les Olympiens s’activent toujours en coulisses pour le recruter. Les dirigeants de l’ OM devront revoir leur offre à la hausse s’ils souhaitent recruter Daniel Wass cet été.