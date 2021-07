AS Monaco : Ligue des champions, Ben Yedder annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2021 à 21:11

Admise au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, l’AS Monaco entre en lice le mardi 3 août prochain contre le Sparta Prague. Capitaine des Monégasques, Wissam Ben Yedder a annoncé la couleur sur la double confrontation avec le club de la République tchèque.

AS Monaco : Ben Yedder s'attend à des matchs difficiles

L’AS Monaco sera face au FC Nantes, le vendredi 6 août (21h) au Stade Louis-II, en ouverture de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Trois jours plus tôt, Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers affronteront le Sparta Prague en UEFA Champions League dans la capitale tchèque. Un rendez-vous important pour le club du Rocher que le capitaine de l’ASM a évoqué dans L’Équipe. Et il ne s’attend pas du tout à un match facile. Bien au contraire, il pense à cette compétition « en se disant que ce sera très difficile. La vérité, c'est que ces adversaires, je ne les connais pas trop et, quelque part, je ne veux pas trop les connaître. Je veux rester focalisé sur nous, car ce sont toujours des matchs pièges », a laissé entendre le meilleur buteur des Monégasques.

L'ASM va affronter le Sparta Prague « sans peur »

Si l’AS Monaco franchit le cap du Sparta Prague (match retour prévu le 10 août dans la Principauté), elle devra encore jouer deux autres matchs décisifs (aller et retour) de barrage, avant d’accéder à la phase de poule de la Ligue des champions. Malgré cela, Wissam Ben Yedder est confiant. « La qualification est un objectif important pour le club. On abordera ce rendez-vous sans peur », a-t-il déclaré .

« Il y a un truc qu'on a à Monaco, c'est l'esprit d'équipe, cette union collective. […] Arriver à créer cet état d'esprit, à progresser toutes les semaines, c'est ça notre plus grande réussite. C'est important pour qu'on se qualifie, et pour pouvoir être compétitifs ensuite. Nous devons nous appuyer sur notre force collective. Les jeunes vont devoir se mettre au niveau. On aura besoin d'eux. Ils vont être attendus, ils le savent. Il faudra forcément élever notre niveau de jeu », a indiqué l’attaquant international tricolore de l'équipe de Niko Kovac.