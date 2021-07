Mercato OL : Arrivée imminente d'un grand gardien !

Publié par Thomas le 30 juillet 2021 à 17:31

Longtemps dans les petits papiers de l’Olymique Lyonnais, le gardien André Onana n’a jamais été aussi proche d’une arrivée dans le championnat de France. Les Gones et l’Ajax Amsterdam sont parvenus à un accord concernant le transfert du portier camerounais de 25 ans. Onana a donné son accord à l’ OL et les deux parties se rapprochent chaque jours un peu plus d’un terrain d’entente et d’une officialisation. Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures !

OL Mercato : Onana donne son feu vert à Lyon

Le gardien international camerounais a donné son accord à l’Olympique Lyonnais pour rejoindre la saison prochaine le championnat de France. Sous contrat avec l’Ajax d’Amsterdam jusqu’en juin 2022, les dirigeants lyonnais s’étaient positionnés sur le dossier depuis quelques semaines, entamant des négociations avec le club néerlandais. Seulement, Marc Overmars avait directement refroidi les ardeurs lyonnaises, affirmant que les offres reçues pour enrôler le joueur n'étaient pas assez élevées.

Selon lui, ce dernier ferait partit « des cinq meilleurs gardiens du monde » et que « si André Onana était sous contrat plus longtemps et non suspendu, il vaudrait 30 M€ ». Pour rappel, le portier de 25 ans a été plébiscité personnellement par Peter Bosz, qui l’avait eu sous ses ordres à l’Ajax. Les négociations étaient alors en stand-by jusqu’à aujourd’hui, où dirigeants lyonnais et de l'Ajax sont parvenus à un accord. Onana aurait même donné son feu vert à l’ OL. Les négociations vont dans le bon sens et la fin du dossier semble enfin se dessiner.

André Onana vient concurrencer Anthony Lopes

Demande prioritaire du nouveau coach des Gones, le Camerounais est un gardien très expérimenté malgré ses 25 ans. Pilier de l’Ajax depuis ses débuts en 2016, le joueur a déjà disputé 204 rencontres avec le club néerlandais, et 17 rencontres internationales avec les lions indomptables. Coutumier de la Ligue des Champions, le portier d’1m90 aura pour mission de concurrencer Anthony Lopes, titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons à Lyon. Nul ne sait encore comment la cohabitation se passera entre les deux joueurs à fort caractère. Mais Lyon, en signant André Onana, frapperait un énorme coup sur le mercato en France.