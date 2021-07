OL Mercato : Jeff Reine-Adélaïde justifie son retour à Lyon

Publié par ALEXIS le 31 juillet 2021 à 03:11

Prêté par l’ OL à l’OGC Nice en octobre 2020, Jeff Reine-Adélaïde s’est blessé gravement au genou et a passé une saison quasi blanche avec le club azuréen. Revenu à Lyon, il est impatient de rejouer, fort de confiance du nouvel entraîneur Peter Bosz.

OL : Reine-Adélaïde termine « sa rééducation à Clairefontaine »

Jeff Reine-Adélaïde, milieu de terrain de l’ OL revient de loin après deux blessures au genou en 2 ans ! Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à l’OGC Nice, en février 2021, il est toujours en rééducation. Il prépare son retour sur le terrain. Avant la première journée de Ligue 1 qui oppose l’Olympique Lyonnais au Stade Brestois, samedi (17h), match pour lequel il est forfait, le joueur de 23 ans a donné de ses nouvelles, en exclusivité à RMC Sport. « Après de longs mois d’absence, mon retour sur les terrains approche. Je suis actuellement à Clairefontaine, en accord avec l' OL, afin de terminer ma rééducation », a-t-il fait savoir.

Le milieu de terrain veut se stabiliser à Lyon

En manque de temps de jeu à l’ OL, Jeff Reine-Adélaïde avait été prêté à l’OGC Nice, avec une option d’achat assortie à son contrat. Cependant, le club azuréen n’a pas levé cette clause en fin de saison dernière. Revenu à Lyon où son contrat est valide jusqu’en 2024, l’international Espoir Tricolore espère relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile. « J’ai pris la décision de rentrer à la maison. Après mes deux blessures, j’ai eu le temps de réfléchir sur ce que je désirais. À présent, je souhaite me stabiliser dans un club, en l’occurrence l’Olympique Lyonnais où je suis sous contrat », a-t-il expliqué.

Mais l’idée de s’attacher durablement aux Gones n’est pas le seul facteur qui a poussé le natif du Val-de-Marne à revenir à l’ OL, alors que « l’OGC Nice lui avait proposé de rester un an de plus sous la forme d’un prêt ». « Il y a également l’importance de Juninho, qui a pris souvent de mes nouvelles et m'a témoigné la confiance nécessaire, pour revenir et essayer de m’imposer dans l’effectif de qualité du club rhodanien », a témoigné Jeff Reine-Adélaïde.

Peter Bosz « compte » sur Reine-Adélaïde

Pour finir, ce dernier a livré son avis sur la nomination du nouveau coach des Gones. « L’arrivée de Peter Bosz a également fait partie de ma réflexion. C’est un coach expérimenté, avec une philosophie qui correspond aux joueurs. […] J’ai également eu la chance de discuter avec lui. Il a pris de mes nouvelles avant de me signifier qu’il comptait sur moi… Je donne rendez-vous aux supporters de l’Olympique Lyonnais très bientôt sur les terrains », a confié le N°22 de l’ OL.