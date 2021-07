PSG Mercato : Pogba, Leonardo prépare une grosse surprise à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 30 juillet 2021 à 21:51

Le PSG veut absolument mettre la main sur Paul Pogba durant ce mercato estival. Le milieu de terrain de Manchester United veut lui aussi jouer au Paris SG la saison prochaine. Leonardo, le directeur sportif du club parisien travaille donc à trouver le meilleur moyen de finaliser ce gros coup.

Manchester United attend une offre du PSG

À un an de la fin de son contrat, Paul Pogba pourrait quitter la Premier League pour débarquer en Ligue 1 la saison prochaine. L’ancien milieu de terrain de négocie actuellement un transfert par le biais de son agent Mino Raiola. D’après le site spécialisé Canal Supporters, les deux parties se rapprochent même d’un accord salarial alors que les médias anglais et italiens assurent que Leonardo a déjà bouclé cette première étape du dossier puisqu’il s’est mis d’accord avec le représentant du joueur.

En effet, le Times assure que Leonardo et Mino Raiola sont tombés d'accord sur la base d’un contrat de cinq ans et un salaire qui ferait de Pogba le troisième gros revenu du Paris Saint-Germain derrière Neymar et Kylian Mbappé, si l’attaquant français accepte de prolonger. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec Manchester United qui réclame au moins 50 millions d’euros pour laisser partir Pogba. Mais Leonardo semble avoir déjà tout prévu dans ce dossier.

Leonardo prêt à sacrifier Di Maria pour Pogba ?

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo veut absolument recruter Paul Pogba cet été. Et le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble prêt à tout pour y parvenir. En effet, selon les informations du média britannique Talk Sport, le vice-champion de France est disposé à sacrifier Angel Di Maria pour faire de la place à l’international français de 28 ans.

Si le milieu de terrain offensif argentin n’attire pas, les dirigeants parisiens ont également placé sur cette liste noire les noms de Mauro Icardi, Idrissa Gueye et Juan Bernat pourraient ainsi être vendus dans les prochaines semaines en cas d’offres jugées satisfaisantes pour permettre la venue de Pogba.