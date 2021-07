PSG Mercato : Real, Tottenham, Pochettino se livre enfin !

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2021 à 09:51

C’était le tube du début de ce mercato estival. Mauricio Pochettino a été approché par le Real Madrid et Tottenham afin de quitter le PSG. À quelques jours de l’ouverture de la nouvelle saison, l’entraîneur parisien est revenu sur cet épisode.

Pochettino assure qu’il n’a jamais voulu quitter le PSG

Arrivé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a fait l’objet d’incessantes rumeurs annonçant au début de ce mercato qu’il souhaitait quitter le Paris Saint-Germai. Pas vraiment à son aise au PSG et alors que sa relation avec le directeur sportif, l’ancien coach de Tottenham a donc informé la direction du PSG qu’il veut changer. Et le Real Madrid et Tottenham ont émis le voeu de s’attacher ses services. Mais grosse rumeur totalement démentie par le principal concerné. Dans une interview accordée au journal Le Parsien, Pochettino a nié avoir demandé un bon de sortie cet été.

« Si j'ai pensé à quitter le PSG ? Non. Tottenham et le Real Madrid m'ont approché ? Il y a eu beaucoup de rumeurs. Nous savons tous que c’est la réalité du football. Il y a des mouvements dans les clubs, avec joueurs et entraîneurs donc les rumeurs seront toujours là. Avec le président ou Leo, nous avons toujours maintenu une relation tranquille, fluide. Les choses ont toujours été claires. Il n’y avait pas besoin de dire plus », a expliqué le technicien argentin.

Questionné pour savoir pourquoi il n’a pas pris la parole aussitôt afin de mettre un terme à toutes les spéculations sur son avenir, le coach des Rouges et Bleus répond : « nous sommes des professionnels. On n'est pas là pour démentir des rumeurs. On a travaillé pendant les vacances en toute tranquillité. Ni moi ni le club n'avons pensé qu'il était nécessaire de démentir les rumeurs. »

Pochettino en remet une couche sur sa prolongation

Comme pour dire que tout ce qui se racontait sur son entraîneur n’était que de simples rumeurs, le Paris Saint-Germain a prolongé le contrat de Mauricio Pochettino jusqu’en juin 2023. Ancien joueur de l’équipe parisienne, le natif de Murphy s’est dit heureux de réaliser un rêve et se concentre désormais sur la saison qui s’ouvre déjà dimanche du côté de Tel-Aviv contre le LOSC pour le Trophée des Champions. « Entraîner le PSG, je l’ai dit dès le premier jour, était un rêve. Le club a montré qu’il était content de nous avoir avec lui. Cette aventure arrive au bon moment pour tout le monde. Nous sommes tous pressés de commencer la saison et obtenir des choses importantes », a-t-il indiqué.