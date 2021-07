RC Lens Mercato : Un plan B à 0€ pour oublier Kevin Danso ?

Publié par Ange A. le 31 juillet 2021 à 18:31

Suite à la vente de Loïc Badé au Stade Rennais, le RC Lens se cherche un nouveau défenseur central. En difficulté sur la piste menant à Kevin Danso, les Sang et Or viserait une vieille connaissance de la Ligue 1.

Le RC Lens sur une piste à 0€ pour remplacer Loïc Badé

Juste un an après son arrivée, Loïc Badé a déjà quitté le Racing Club de Lens. Arrivé libre au RC Lens en provenance du Havre, le défenseur central a rejoint le Stade Rennais cet été contre 20 millions d’euros, dont 3 millions en bonus. Suite au départ de l’ancien havrais, la direction des Sang et Or se cherche un nouveau défenseur. L’une des dernières pistes de Lens mènerait à John Boye. Le défenseur ghanéen est libre de tout contrat depuis l’expiration de son bail au FC Metz. L’ancien capitaine des Grenats ne manque de prétendants. L’expérimenté défenseur de 34 ans (68 sélections/5 buts) serait courtisé par les Girondins de Bordeaux et d’autres clubs du Golfe. Un retour à Metz serait également possible puisque Frédéric Antonetti compterait toujours sur son capitaine selon plusieurs sources proches du club.

Une alternative en cas d’échec pour Danso

Mais comme l’indique 90 Min, John Boye n’est pas la priorité du RC Lens cet été au poste de défenseur central. Depuis plusieurs semaines, le club artésien tente de recruter Kevin Danso. Sociétaire du FC Augsbourg, le défenseur central de 22 ans était prêté au Fortuna Düsseldorf la saison dernière où il a bénéficié d’un temps considérable. Bien qu’il soit disposé à céder son international autrichien (6 sélections), Augsbourg n’entend pas le brader comme l’avait fait remarquer Stefan Reuter, manager sportif du club allemand. Reste maintenant à savoir si Lens va revenir à la charge avec une offre plus conséquente pour Kevin Danso, dont la valeur est estimée à 5 millions d’euros sur Transfermark.