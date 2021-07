ASSE : Derniers réglages de Puel contre l'Eintracht à Francfort

Publié par ALEXIS le 31 juillet 2021 à 12:31

L’ ASSE a un dernier rendez-vous, ce samedi, pour boucler sa préparation estivale. Claude Puel et son équipe ont rallié l'Allemagne pour y affronter l’Eintracht Francfort. Le coach des Stéphanois a convoqué un groupe de 23 joueurs avec plusieurs jeunes, à cette occasion.

ASSE : De nouveaux jeunes joueurs parmi les 23 Verts

L’ ASSE aborde la dernière ligne droite de sa préparation, ce week-end, avant le coup d’envoi de la Ligue prévue le vendredi 6 août prochain. Claude Peul et son équipe se sont ainsi déplacés à Francfort dans la soirée de vendredi, pour y affronter les Aigles. Cela, dans le cadre du dernier match amical de pré-saison. La rencontre est prévue au stade Deutsche Bank Park, ce samedi 31 juillet à partir de 15h30. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne s’est déplacé avec un groupe élargi de 23 joueurs, dont plusieurs jeunes nouveaux sortis de l’académie du club ligérien : Mickaël Nadé (défenseur central de 22 ans), Bryan Djile Nokoue (arrière droit de 19 ans), Koimizo Maïga (milieu de terrain de 20 ans), Ahmed Sidibé (milieu de terrain de 19 ans) et Yanis Lhéry (attaquant de 18 ans). Sans oublier les trois gardiens de but : Étienne Green (21 ans), Boubacar Fall (20 ans) et Nabil Ouenas (20 ans). Même s'ils ne sont pas nouveaux dans le groupe de Puel, ces derniers sont aussi jeunes.

Nordin et Stefan Bajic encore absents

Notons que Arnaud Nordin et Stefan Bajic manquent à l’appel. Sélectionnés avec l’Équipe de France olympique, éliminée mercredi dernier des JO-2020 au Japon, ils auront des vacances prolongées avant de réintégrer le collectif de l’ ASSE à leur retour. Le match contre l’Eintracht Francfort est le 6e match amical des Verts cet été. Ils avaient affronté précédemment : Le Puy Foot (2-2), Bourg-en-Bresse (1-1), Grenoble (2-1), Clermont Foot (2-3) et l’OM (1-2).

Le groupe de l’ ASSE contre l'Eintracht Francfort : Fall, Green, Ouenas - Moukoudi, Kolodziejczak, Gabriel Silva, Maçon, Nadé, Nokoué - Boudebouz, M. Camara, Aouchiche, Neyou, Diousse, Z. Youssouf, K. Maïga, A. Sidibé - C. Abi, Khazri, Krasso, Bouanga, Hamouma, Lhéry.