ASSE : Arnaud Nordin aux JO-2020, l'AS Saint-Étienne s'en réjouit

Publié par Gary SLM le 26 juin 2021 à 15:23

Arnaud Nordin, ailier de l’ ASSE, est sélectionné pour les JO-2020 qui se joueront au Japon. Le club ligérien s’en réjouit et autorise son joueur à participer au tournoi prévu à Tokyo.

ASSE : Arnaud Nordin aux JO au Japon, Sainté d’accord

Contrairement à certains clubs de Ligue 1 qui menacent de bloquer la participation de leurs joueurs aux JO-2020, l’ ASSE a décidé de laisser Arnaud Nordin à la disposition de la sélection olympique de France pour cette compétition. L’attaquant des Verts prendra donc part au tournoi prévu entre le 23 juillet et le 8 août 2021. « Le 21 juillet prochain, Arnaud Nordin s’envolera vers le Japon avec l’Équipe de France Olympique pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Notre numéro 18 représentera la France aux JO-2020. Félicitations à Nordin », se sont réjouis les responsables de l'AS Saint-Étienne dans un communiqué.

Pour revenir à Arnaud Nordin, il est international Espoir Tricolore depuis octobre 2019. Il compte 7 sélections. Bien avant les U21, il est passé par les U16, les U18 et les U19 Bleuets. La saison dernière, il a disputé 32 matchs de Ligue 1 pour 4 buts et 4 passes décisives.

William Saliba aussi présent à Tokyo

Un autre joueur formé à l’Etrat, William Saliba, est sur la liste des 19 joueurs convoqués par Sylvain Ripoll. « Pour ses premiers Jeux Olympiques depuis 25 ans, l’Équipe de France aura fière allure et comptera, avec la présence de William Saliba, deux joueurs du Centre de formation de l’ ASSE dans ses rangs », s’est félicité le club du Forez. Rappelons que le défenseur central de 20 ans a été formé à l’Etrat, puis lancé en Ligue 1 par les Verts. Après seulement une saison dans le championnat, il a été transféré à Arsenal à l’été 2019, puis laissé à la disposition de l’ ASSE jusqu’au terme de l’exercice 2019-2020.

Pour commencer, l’Équipe de France affrontera le Mexique le jeudi 22 juillet (10h), puis l’Afrique du Sud le dimanche 25 juillet (10h) et le pays hôte le Japon, le mercredi 28 juillet (13h30). Bloqués par leur club respectif, Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Amine Gouiri (OGC Nice) et Benoît Badiashile (AS Monaco) ne devraient pas être aux Jeux Olympiques. Sylvain Ripoll a jusqu’au 30 juin pour transmettre sa liste définitive.