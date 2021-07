Stade Rennais Mercato : PSG, Man Utd, c’est réglé pour Camavinga

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2021 à 10:45

Placé dans le collimateur du PSG et de Manchester United, Eduardo Camavinga est toujours au Stade Rennais. Et l’avenir du milieu de terrain breton pourrait réserver une surprise durant ce mercato estival.

Rebondissement dans le dossier Eduardo Camavinga ?

Annoncé comme l’un des tubes de ce mercato estival, le dossier Eduardo Camavinga pourrait connaître un dénouement totalement imprévu. Libre dans un an et annoncé sur le départ par son président Nicolas Holveck s’il ne prolonge pas, l’international français de 18 ans pourrait finalement rester au Stade Rennais et honorer ainsi sa dernière année d’engagement. Mais sans parapher un nouveau bail comme l’espérait le SRFC. En effet, d’après les informations du journaliste italien Romano Fabrizio, « Eduardo Camavinga réfléchirait sérieusement à rester à Rennes cette saison. Le milieu serait prêt à attendre l’an prochain pour quitter la Bretagne. »

En Angleterre, la correspondante de Manchester United pour Goal assure que le jeune milieu du Stade Rennais fait toujours partie des plans des Red Devils pour cet été, mais le protégé de Bruno Genesio ne semble pas emballé par l’idée de rejoindre le vice-champion de Premier League. « Camavinga est quelqu'un que Manchester United suit depuis qu'il est très jeune et le club pense que le prix ne sera pas trop élevé par rapport à Declan Rice par exemple. Mais ce que j’en tire de mes contacts, c’est qu’il préférerait un départ pour l’Espagne », explique la journaliste sportive. Le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir à faire face à une rude concurrence pour Camavinga dans six mois.

Eduardo Camavinga disponible pour 0€ pour le PSG ?

Fortement annoncé sur le départ cet été, Camavinga pourrait finalement rester à Rennes encore une saison avant de rejoindre un cador européen l’été prochain. Si le natif de Miconge fait du Paris Saint-Germain sa priorité pour la suite de sa carrière après la Bretagne, le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours autant intéressés par son profil. Alors qu’il sera disponible gratuitement dans un an, le jeune breton pourrait faire l’objet d’une grosse bataille à partir de janvier prochain.