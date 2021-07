Bordeaux Mercato : Le plan de Lopez pour renforcer les Girondins

Publié par ALEXIS le 31 juillet 2021 à 21:11

Gérard Lopez a commencé à renforcer Bordeaux, son nouveau club. Il a un plan original pour réussir le mercato estival des Girondins à moindre coût, à un mois de la fermeture du marché des transferts.

Bordeaux : Alberth Elis et Ricardo Mangas bientôt Girondins

Bordeaux a pris du retard pour lancer son mercato cet été. La vente du club était la seule priorité depuis la fin de la saison dernière. Maintenant que Gérard Lopez a repris le club au scapulaire en main, il a mis la machine en branle. Admar Lopes, le nouveau directeur technique du FCGB, s’active pour signer les premières recrues estivales girondines. Alberth Elis (attaquant de 25 ans) et Ricardo Mangas (défenseur de 23 ans) vont s'engager avec Bordeaux selon le dirigeant. Ils sont en provenance de Boavista FC du Portugal.

Lopez confirme le Boavista FC comme vivier du FCGB

Justement, parlant du club basé à Porto, il appartient aussi au nouveau propriétaire de Bordeaux, Gérard Lopez. Et ce dernier évoque dans son plan, l’idée de renforcer le club au scapulaire par des joueurs du Boavista FC. Et inversement, si possible. « Il y a des liens avec Boavista, simplement par le fait qu’il y ait un lien d’actionnaire. Boavista est géré en tant que Boavista, les Girondins ce sont les Girondins de Bordeaux », a-t-il indiqué lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur des Girondins, Vladimir Petkovic.

« À travers Admar Lopes, on a une connaissance beaucoup plus approfondie des joueurs de Boavista, aussi bien en termes de talent, physique, mais aussi psychologique. Si on peut bénéficier de ça, pourquoi s’en priver. Et l’inverse est vrai aussi. Les gens de Boavista travaillent avec Admar et moi pour voir si on pourrait y mettre des joueurs en prêt. Après, les deux clubs restent indépendants », a expliqué Gérard Lopez ensuite.