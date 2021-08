PSG Mercato : Déclaration officielle d’ Icardi pour son avenir

Publié par Ange A. le 01 août 2021 à 05:11

Dans le dur au terme de la saison écoulée, Mauro Icardi est souvent annoncé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Sur les réseaux sociaux, l’avant-centre argentin a tenu à mettre un terme aux spéculations dont il fait l’objet.

Mauro Icardi scelle son avenir avec le Paris Saint-Germain

Auteur de 13 buts et 6 passes décisives, Mauro Icardi a réalisé une deuxième en deçà des attentes au Paris Saint-Germain. L’attaquant de 28 ans avait pourtant réalisé une première saison prometteuse avec le PSG. L’ancien intériste avait notamment planté 20 buts et offert 4 caviars en 30 apparitions. Au sortir de cet exercice, il avait convaincu la direction parisienne de le recruter définitivement contre 50 millions d’euros. Mais avec la saison qu’il vient de réaliser, il est annoncé vers la sortie, surtout que le club francilien a besoin de grosses ventes pour rentrer dans les clous du fair-play financer et poursuivre son mercato sereinement. Alors que les spéculations vont bon train, l’avant-centre a tranché net pour son avenir à Paris dans une story sur son compte Instagram.

Pas de départ pout Icardi PSG cet été

« Cette saison, la prochaine et la prochaine ! Cela n’a jamais fait de doute ! », a-t-il écrit sur sa story sur le réseau social. Avec cette sortie fracassante, Mauro Icardi espère mettre un terme aux rumeurs à son sujet. Son nom était récemment associé ces derniers jours à l’AS Rome de José Mourinho. Définitivement recruté l’été dernier, il est encore lié au Paris Saint-Germain 2024. Cette sortie d’Icardi doit ravir Mauricio Pochettino. Le Parisien révélait ces dernières heures que le coach du PSG souhaitait conserver son jeune compatriote. Le technicien argentin est notamment satisfait des performances affichées par son numéro 9. Lequel a claqué 3 pions en 5 sorties lors des matchs de préparation. Suffisant pour retourner la veste de Mauricio Pochettino selon le journal régional.