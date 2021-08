FC Nantes Mercato : C’est presque réglé pour Jean-Kevin Augustin

Publié par JEAN-LUC D le 01 août 2021 à 21:15

Pas dans les plans de son entraîneur Antoine Kombouaré, Jean-Kevin Augustin cherche une nouvelle porte de sortie en vue de la saison prochaine. Et aux dernières nouvelles, l’attaquant de 24 ans pourrait être fixé dans les prochains jours.

Antoine Kombouaré ne compte plus sur Jean-Kévin Augustin

Contrairement à son président délégué Franck Kita, qui s’est montré rassurant pour l’ancien attaquant du PSG, Antoine Kombouaré a été beaucoup plus pessimiste concernant un retour de Jean-Kévin Augustin. « Il a eu le souci que vous savez, mais on traite la chose. Ça va beaucoup mieux. Pour l’instant, il va reprendre avec la N2 et reprendra en équipe première si le coach le souhaite. Il est jeune, ambitieux, et ne va pas rester en réserve toute sa vie. Cette maladie est terminée, les tests sont positifs », avait notamment déclaré le dirigeant nantais.

Arrivé gratuitement en 2020 en provenance du RB Leipzig, l’international espoir français, jugé hors de forme la saison dernière alors qu'il a été victime du syndrome du Covid long, a été envoyé en réserve. Mais à 24 ans, l'ancien grand espoir du Paris Saint-Germain ne veut plus perdre encore plus de temps. Sous contrat au FC Nantes jusqu’en juin 2022, le natif de Paris va changer d’air durant ce mercato estival afin de relancer sa carrière et une porte de sortie s’offre déjà à lui.

Jean-Kévin Augustin en route pour la Turquie ?

En effet, d’après la version turque de CNN, Jean-Kévin Augustin est proche de rejoindre Fenerbahçe. Selon le média britannique, le club turc s'apprête même à annoncer officiellement l'arrivée de l’attaquant du FC Nantes. Envoyé en réserve par Antoine Kombouaré, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco va donc quitter la Ligue 1 pour la Super Lig la saison prochaine. Le Titi parisien s’étant d’ores et déjà mis d’accord avec le club stambouliote.