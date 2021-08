OM : Sacré coup de pression de Pablo Longoria sur Sampaoli

Publié par Ange A. le 02 août 2021 à 00:40

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’est exprimé au sujet de la saison à venir. Le dirigeant marseillais a évoqué ses objectifs de la saison pour le club phocéen.

Les objectifs de Marseille définis par Pablo Longoria

L’Olympique de Marseille est particulièrement actif cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen a déjà enregistré la signature de huit renforts cet été. Samedi après la victoire de l’ OM contre Villarreal en amical, Pablo Longoria a annoncé l’arrivée d’autres recrues d’ici la clôture du mercato. Ce dimanche, le président de l’ OM s’est projeté sur la saison à venir. L’occasion pour le responsable olympien de dévoiler ses attentes pour le prochain exercice. Une sortie qui a de quoi rajouter la pression sur Jorge Sampaoli. Arrivé au mois de mars, le technicien argentin a mené le club phocéen à la 5e place du championnat. Le président marseillais attend une nette progression au terme de la saison à venir.

Ligue 1, C3, Coupe, les exigences de Longoria

Pablo Longoria espère en effet que l’Olympique de Marseille jouera les premiers rôles la saison prochaine. « Nous souhaitons donc, en L1, finir dans les trois premiers, et ainsi nous qualifier pour la Ligue des Champions. Jouer cette compétition tous les ans doit être une évidence pour notre club, nos supporters le méritent tellement », a confié le président de l’ OM dans les colonnes de L’Équipe. Pour la C3 et la Coupe de France, il souhaite que Jorge Sampaoli aille le plus loin possible avec sa bande. « Concernant la Ligue Europa, on attendra de connaître nos adversaires de la phase de poules, mais il faudra viser le meilleur parcours possible. Pour finir, la Coupe de France devra être jouée à fond, cette grande compétition nationale est ancrée dans l’histoire de notre club », a prévenu l’Espagnol.