ASSE Mercato : Le message retentissant d'un indésirable à Puel

De retour d’un prêt en Turquie, Alexandros Katranis n’est pas encore fixé sur son avenir. Il ne lui reste pourtant qu’un an de contrat avec l’ ASSE. Le latéral s’est montré clair au sujet de son futur.

L’AS Saint-Étienne vit jusqu’ici un été très calme. Aucune signature et même pas une vente n’ont été réalisées par l’ ASSE depuis l’ouverture du mercato. Une situation qui a de quoi agacer Claude Puel. Le coach stéphanois souhaite renforcer son effectif avec l’arrivée d’un nouvel attaquant et d’un nouveau défenseur central. Dans le même temps, le technicien castrais espère quelques ventes pour renflouer les caisses du club et réduire la taille de son effectif. Alors que Jessy Moulin vient de quitter les Verts pour l’ESTAC Troyes, un latéral pousse également pour un transfert de Saint-Étienne pour gagner en temps de jeu. De retour d’un prêt chez les Turcs de Hatayspor, Alexandros Katranis a adressé une missive à son entraîneur.

Alexandros Katranis ouvre la porte à un départ de Sainté

Interrogé par Sport 24, l’arrière gauche grec a fait part de son seul désir d’avoir sa chance avec l’AS Saint-Étienne. Faute de quoi il est disposé à quitter l’ ASSE un an avant l’expiration de son contrat. « J’ai un contrat jusqu'en 2022 avec Saint-Étienne, donc une solution doit être trouvée avec l’équipe […] Si les conditions sont réunies pour que j’ai un rôle, je resterai. Si cela n’arrive pas, je ne peux pas risquer de rester pour jouer seulement quelques rencontres », a fait savoir Alexandros Katranis au média grec. Arrivé dans le Forez en 2017, le défenseur de 23 ans n’a jamais évolué sous la mythique tunique verte. Il ne fait qu’enchaîner les prêts depuis sa signature. Une situation qui ne devrait pas perdurer comme il vient de le faire savoir.