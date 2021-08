OL Mercato : Juninho sur une piste italienne à Chelsea ?

Publié par Ange A. le 02 août 2021 à 08:05

Comme la saison dernière, l’Olympique Lyonnais pourrait encore recruter un arrière gauche italien au mercato estival. Aux dernières nouvelles, Juninho, le directeur sportif de l’ OL, s’intéresse à un latéral gauche de Chelsea, champion d’Europe avec l’Italie.

Un nouveau latéral bientôt à l’ OL ?

L’Olympique Lyonnais souhaite encore accueillir un renfort défensif. Le club rhodanien a déjà signé Henrique et Damien Da Silva libres en provenance de Vasco de Gama et du Stade Rennais. Malgré l’arrivée du latéral gauche brésilien, Lyon voudrait encore renforcer ce poste. Selon les informations fournies par Foot Mercato, l’ OL souhaite recruter Emerson Palmieri. Le journal en ligne croit savoir que l’ OL se renseigne déjà au sujet du latéral âgé de 26 ans évoluant à Chelsea. Défenseur des Blues depuis janvier 2018, Emerson entre dans la dernière année de son contrat. Ce qui pourrait faire les affaires de Lyon.

Emerson, un champion d’Europe bientôt chez les Gones ?

Chelsea pourrait en effet se séparer d’Emerson Palmieri cet été de peur de le voir partir libre dans un an. Roman Abramovich avait tout de même dépensé 20 millions d’euros pour s’attacher les services l’Italien. Mais l’arrière peine à s’imposer à Stamford Bridge où il est notamment barré par Ben Chilwell et Marcos Alonso. La saison dernière il n’a d’ailleurs disputé que 15 rencontres et inscrit un but avec le récent vainqueur de la Ligue des champions. Il n’a cependant disputé aucun match de Premier League.

Malgré son manque de temps de jeu, il a tout de même été convoqué par Roberto Mancini, entraîneur de La Squaddra Azzurra. Suite à la blessure de Leonardo Spinazzola, il a été propulsé numéro 1 sur le flanc gauche du dernier vainqueur de l’Euro 2020. Après deux sacres européens avec Chelsea et l’Italie, l’ OL souhaite tenter sa chance avec le natif de Santos au Brésil. Sa valeur marchande est estimée à 14 millions d’euros sur Transfermarkt. Son arrivée permettrait également de préparer le possible départ Maxwel Cornet courtisé en Angleterre.