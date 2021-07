Chelsea Mercato : Gros revirement dans le dossier Koundé

Publié par Thomas le 30 juillet 2021 à 16:51

Alors que le défenseur du FC Séville, Jules Koundé, était tout proche de rejoindre l’Angleterre et le Chelsea FC, un revirement inattendu pourrait mettre en péril le dossier. Son compatriote Kurt Zouma, qui était pressenti pour entrer dans l’opération et rallier le FC Séville, a finalement décliné l’échange, préférant choisir le voisin londonien West Ham. Les négociations avançaient pourtant dans le bon sens, où une offre de 35 millions d’euros avait été convenue en plus de l’échange.

Chelsea Mercato : Kurt Zouma veut rejoindre West Ham

L’offensive des Blues pour s’attribuer les services du central du FC Séville a subi un imprévu de dernière minute. Le défenseur français Kurt Zouma a refusé de participer à l’échange prévu par le club espagnol et Chelsea, pour le transfert de Jules Koundé. Malgré de longues discussions entre Marina Granovskaia (directrice des Blues) et Monchi (directeur sportif de Séville), la volonté du champion d’Europe n’est autre que de rester en Premier League.

Zouma aurait même annoncé le nom du club où il voudrait jouer la saison prochaine, qui n’est autre que le voisin londonien West Ham. Cette décision compromet donc le transfert de Koundé à Stamford Bridge, puisque les Blues devraient alors débourser les 80 millions demandés par les andalous, une somme bien supérieure aux moyens du club. Pour rappel, Thomas Tuchel avait fait savoir à son défenseur qu’il ne comptait pas sur lui la saison prochaine. Le Daily Mail révèle une offre de 25 millions d’euros ayant été formulée par les Hammers.

Tuchel va tout tenter pour signer Koundé

Les Blues vont néanmoins tenter de convaincre le Français de 26 ans de changer d’opinion, car il est fondamental dans le transfert de Jules Koundé. Le technicien allemand voudrait apporter un vent de jeunesse à sa défense, jugée vieillissante. Les vainqueurs de la Ligue des Champions sont toujours aussi engagés dans le bras de fer avec Dortmund pour enrôler Erling Haaland en attaque.