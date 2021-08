Stade Rennais Mercato : Maurice prépare un gros coup au LOSC ! 

Publié par Timothée Jean le 02 août 2021 à 12:35

Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice aurait l’intention de piocher au sein de l’effectif du LOSC, récent vainqueur du Trophée des Champions.

Le Stade Rennais prépare une refonte de son entrejeu cet été pour combler les départs de Steven Nzonzi, Clément Grenier et ceux annoncés d’Eduardo Camavinga et James Léa Siliki. Pour cela, les dirigeants bretons se positionnent sur différentes cibles. Il y a bien sûr la pépite du FC Midtjylland,Jens Cajuste, mais aussi Edson Alvarez de l’Ajax Amsterdam, deux joueurs pistés depuis le début du mercato estival. Et ce n’est pas terminé.

Selon les informations de L’Équipe, la direction du Stade Rennais aurait également des vues sur le milieu de terrain du LOSC, Xeka. Recruté par Lille OSC en 2017 le Portugais de 26 ans s’est imposé chez les Dogues lors de sa première saison en Ligue 1. Cela s'est un peu gâté début 2021, puisqu'il a été mis à l'écart la saison dernière par Christophe Galtier en raison de son « comportement déplacé ». Il garde cependant une belle cote sur le marché des transferts et il est considéré comme une valeur sûre du club nordiste.

8 millions d’euros pour Xeka

D’ailleurs, Xeka a réalisé une performance remarquable hier face au PSG. Il a inscrit le seul but de la rencontre permettant à son équipe de remporter le Trophée des Champions. La direction du LOSC l’apprécie, le Stade Rennais aussi. Et Xeka le sait. Si la direction lilloise se démène pour prolonger son contrat expirant en juin prochain, le coeur du joueur de 26 ans pencherait plutôt pour un départ. Florian Maurice souhaiterait alors profiter de cette situation pour l’attirer à Rennes cet été. Mais le dirigeant du SRFC sait qu'il ne sera pas aisé de le déloger du LOSC.

Lié jusqu'en 2022 au LOSC, Xeka a pour l'instant refusé de parler de prolongation. Afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an, la direction lilloise envisagerait de le céder cet été. Son prix est actuellement fixé à 8 millions d’euros, selon Transfertmarkt. Mais le LOSC pourrait en demander un peu plus pour son joueur. Et l’idée d’une éventuelle prolongation de son contrat en échange d’une belle récompense salariale n’est pas à exclure.