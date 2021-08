PSG Mercato : Juve, accord de principe annoncé pour Ronaldo

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2021 à 16:55

Priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé cet été, Cristiano Ronaldo ne devrait finalement pas quitter la Juventus de Turin. Tout serait même d’ores et déjà réglé pour l’avenir de la star portugaise.

Dernière mise au point de Nedved sur Cristiano Ronaldo

Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid pour 117 millions d’euros, Cristiano Ronaldo va poursuivre l’aventure sous le maillot de la Juventus de Turin. Annoncé un peu partout à travers le monde, notamment au Paris Saint-Germain, le quintuple Ballon d’Or ne va donc pas quitter la Serie A. Selon plusieurs sources italiennes, les Bianconeri songent même à lui proposer un nouveau contrat dans les prochaines semaines. Au micro de la chaîne Mediaset, le vice-président de la Vieille Dame a confirmé la position de la direction du club pour CR7 : il sera Turinois la saison prochaine.

« C’est un de nos joueurs, il lui reste un an de contrat, nous sommes très heureux de l’avoir avec nous parce que chaque saison il nous a toujours garanti beaucoup de buts. C’est un joueur de la plus haute valeur et évidemment nous parions sur lui », a déclaré Pavel Nedved, avant le trophée amical Luigi Berlusconi, remporté par la Juventus Turin face à Monza (1-2), samedi. Cristiano Ronaldo devrait donc aller jusqu’au bout de son engagement avec la Juve avant de quitter l’Italie. Pour quelle destination ? Visiblement, le PSG ne fait pas partie des plans de carrière de l’attaquant de 36 ans.

Le prochain club de Cristiano Ronaldo connu ?

Au terme de son contrat avec la Juventus de Turin le 30 juin 2022, l’ancien buteur de Manchester United ne mettra pas un terme à sa carrière. Cristiano Ronaldo ne viendra pas non plus au Paris Saint-Germain malgré l’insistance du Qatar. En effet, d’après les informations du média espagnol Todo Fichajes, le président de l’Inter Miami, David Beckam, aurait déjà trouvé un accord de principe avec Ronaldo pour une arrivée libre l’été prochain.