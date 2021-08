PSG Mercato : 222 M€, il y a 4 ans Paris frappait un coup historique

Publié par Thomas le 03 août 2021 à 16:55

Il y a 4 ans, jour pour jour, le 3 Août 2017, le PSG entrait dans une nouvelle ère en recrutant la star brésilienne du Barça Neymar Jr. Si le transfert a secoué la planète foot lors de l’été 2017, c’est en partie par son montant astronomique de 222 millions d’euros, battant ainsi tous les records dans le monde entier. Des premières rumeurs de transfert de l’attaquant brésilien à son officialisation et sa présentation dans un Parc des Princes bouillant. Retour sur l’incroyable été parisien et les premiers pas de "l’enfant de Santos" dans la capitale française.

PSG Mercato : « Se Queda », l’incroyable poste de Gerard Piqué avec Neymar

Les fans du Paris Saint-Germain s’en souviennent encore. Alors que la rumeur d’une possible arrivée de Neymar au Parc des Princes prenait de l’ampleur en France et en Espagne, le défenseur central catalan Gerard Piqué avait publié sur Instagram, une photo de lui et de son coéquipier brésilien avec cette légende : « Se Queda », littéralement « Il Reste ». Ce poste avait alors secoué la toile, notamment du côté parisien. Provocation ? Intox ? Les Qataris eux, n’en avaient que faire des réseaux sociaux. Nasser Al-Khelaifi se montre plus que déterminé sur le dossier pour faire franchir le cap tant attendu au PSG. Plus tard, le défenseur expliquera que « ce tweet, c'était une opinion personnelle et pas une information officielle. C'est Neymar qui doit communiquer sur le sujet, pas moi ».

La folle rumeur est à ajouter au titre du journaliste brésilien Marcelo Bechler, grand spécialiste du FC Barcelone. C’est vers mi-juillet qu’il annonce que le PSG va faire sauter la clause libératoire de Neymar estimée alors à 222 millions d’euros. Selon Bechler, la star aurait déjà accepté les termes et conditions du Qatar, la machine était alors lancée. Malgré des controffensives médiatiques du Barça, la presse ibérique est formelle, son joyau de 25 ans (à l’époque) va quitter la Catalogne après une saison en trombe, ponctuée par la terrible remontada. Il percevra un salaire mirobolant de 30 millions d’euros net.

Le 31 juillet 2017, le président de la Liga Javier Tebas se mêle au dossier et met des bâtons dans les roues au PSG, « ce transfert viole les normes du fair-play financier de l’UEFA et les normes de la concurrence de l’Union européenne », et annonce vouloir porter l’affaire aux tribunaux. Le 2 août, son coéquipier et ami Lionel Messi lui dira au revoir publiquement sur Instagram et mettra en feu les fans parisiens, qui voient leur rêve devenir une réalité. Rien ne peut désormais empêcher la venue de l’attaquant brésilien dans la capitale. Le jour suivant, Neymar est officiellement parisien pour 5 ans ! Il sera présenté le 4 août aux supporters dans un Parc des Princes remplis et bouillant.

Depuis ce jour, Neymar Junior a inscrit 87 buts et délivré 47 passes décisives en 116 matchs et remporté 7 trophées. Objectif majeur des dirigeants, il amènera le club en finale de la Ligue des Champions en 2020 (défaite 1-0 face au Bayern Munich).