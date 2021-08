Bordeaux Mercato : Officiel, Ricardo Mangas débarque du Boavista

Publié par ALEXIS le 04 août 2021 à 20:15

Bordeaux a lancé son mercato, mardi, avec l’arrivée de Gideon Mensah du RB Salzbourg. Ce mercredi, une deuxième recrue estivale a débarqué au Château du Haillan.

Bordeaux recrute Ricardo Mangas, après Gideon Mensah

Bordeaux tient sa deuxième recrue estivale en l'espace de 24 heures. Dans un communiqué officiel, les Girondins ont officialisé la signature d’un défenseur en provenance du Boavista FC au Portugal. Comme le Ghanéen Gideon Mensah, Ricardo Mangas est un arrière latéral gauche. Cependant, il est polyvalent. Il peut aussi évoluer au milieu de terrain sur ce même côté gauche, selon la précision du FCGB. « Le FC Girondins de Bordeaux souhaite la bienvenue à Ricardo Mangas, en prêt avec option d’achat pour la saison à venir. Arrivé du Boavista FC, le latéral gauche portugais va découvrir la Ligue 1 Uber Eats », a communiqué le club au Scapulaire

Nouveau directeur technique des Marine et Blanc, Admar Lopes a justifié le recrutement du natif de Lisbonne. « C’est un joueur que je connais très bien et que je suis depuis longtemps », a-t-il précisé d’entrée. « Au-delà de son talent, Ricardo va nous amener sa polyvalence. Il a une marge de progression très importante et à bordeaux, toutes les conditions sont réunies pour qu’il puisse s’épanouir avec nous », a expliqué le dirigeant bordelais, ensuite.

Admar Lopes et Petkovic, Lopez place ses hommes au FCGB

Notons que Bordeaux a changé de propriétaire le mois dernier. Les investisseurs américains de King Street ont cédé le club de Ligue 1 à Gérard Lopez, ancien président du LOSC (janvier 2017 à décembre 2020). Nouveau patron, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a remercié Jean-Louis Gasset puis nommé Vladimir Petkovic au poste d'entraîneur. Le technicien de 58 ans était le sélectionneur de la Suisse depuis 2014. Il y a également l'arrivée d'Admar Lopes, bras droit de Luis Campos, à la direction sportive. Pour revenir au président Gérard Lopez, il est également le propriétaire du Royal Excel Mouscron (Belgique) et du Boavista FC. Il a racheté ces deux clubs, respectivement en juillet et octobre 2020.