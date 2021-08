PSG Mercato : Leonardo proche d’un échec colossal en Italie !

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2021 à 23:03

Après avoir enregistré les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG veut mettre la main sur un attaquant supplémentaire. Mais Leonardo se dirige tout droit vers un danger dans ce chantier.

Mercato PSG : Joaquin Correa vers l’Inter Milan ?

À la recherche d'un avant-centre supplémentaire, le Paris Saint-Germain a fait de Joaquín Correa l’une de ses options pour cet été. Recruté en 2018 en provenance du FC Séville contre un chèque de 15,3 millions d’euros, l’international argentin est lié à la Lazio Rome jusqu’en juin 2024. Pour récupérer l’attaquant formé à l’Estudiantes, le club parisien a proposé 10 à 15 millions d’euros plus Pablo Sarabia. Mais le deal n’a pas été accepté par le club italien qui n’entend pas libérer Joaquín Correa pour moins de 35 millions d’euros.

D’après La Gazzetta dello Sport, Everton et Leicester sont également sur les traces du compatriote de Lionel Messi. Les deux clubs anglais seraient prêts à proposer des offres de 30 millions d’euros à la Lazio pour Correa. Cela se rapprocherait des 35M€ réclamés par le club romain, qui pourrait investir directement l’argent sur le mercato pour offrir un nouveau renfort à Maurizio Sarri. Concernant Correa, c’est finalement vers le champion en titre de Serie A qu’il semble se diriger.

L’Inter Milan proche de conclure avec Joaquin Correa

En effet, selon les informations de Sky Sports, Joaquin Correa devrait évoluer à l’Inter Milan la saison prochaine. Sur le point de céder Romelu Lukaku à Chelsea contre une enveloppe de 130 millions d’euros, les Nerazzurri ont ciblé deux attaquants pour prendre sa place au sein de l’effectif de Simone Inzaghi : Duvan Zapata de l’Atalanta et Joaquin Correa. Les discussions entre l’Inter Milan et la Lazio Rome sont bien avancées pour l’avant-centre argentin qui pourrait débarquer à Milan dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale et parapher son bail. Un coup dur à venir pour Leonardo et le Paris SG.