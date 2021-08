OL Mercato : Nouveau camouflet pour Juninho après Onana

Publié par Ange A. le 05 août 2021 à 03:35

Annoncé à l’Olympique Lyonnais depuis quelques semaines, André Onana ne rejoindra pas Lyon cet été. Outre l’échec de ce dossier, Juninho, le directeur sportif lyonnais, vient d’être éconduit pour un attaquant évoluant au Portugal.

Débouté par Onana, l’ OL encore recalé pour un attaquant

Avec seulement deux arrivées enregistrées, l’Olympique Lyonnais est à la peine cet été. Après les arrivées de Damien Da Silva et Henrique, tous deux en tant que joueurs libres, Lyon éprouve des difficultés pour poursuivre son recrutement. Juninho ne manque pourtant pas de cibles estivales. À la demande de Peter Bosz, le directeur sportif lyonnais avait lancé l’offensive pour signer André Onana cet été. Mais le portier camerounais de 25 ans a décidé de ne pas rejoindre les Gones. Plusieurs sources assurent que le gardien de but souhaiterait quitter l’Ajax libre, son contrat expirant en 2022. Outre cette mauvaise nouvelle, le board rhodanien vient de recevoir une autre venant du Portugal cette fois.

Lyon débouté pour Ricardo Horta

Également sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais, Ricardo Horta ne rejoindra pas les Gones cet été. Dans un communiqué, le Sporting Braga a confirmé le refus de son joueur également courtisé par les Américains de l’Atlanta United. Le club portugais indique que « ce n’est pas le moment de quitter un club dans lequel il se sent valorisé, heureux et, surtout, chez lui ». Une mauvaise nouvelle pour l’ OL qui se cherche un nouvel attaquant suite au départ gratuit de Memphis Depay au FC Barcelone. Ricardo Horta est encore sous contrat avec Braga jusqu’en 2024. L’attaquant de 26 ans a inscrit 15 buts et offert 8 passes décisives la saison dernière. Passé par les jeunes de Benfica, le Portugais (1 sélection) a rejoint le Sporting en 2017 en tant que joueur libre en provenance de Malaga.