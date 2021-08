Ex - ASSE : Leicester, la grosse tuile pour Wesley Fofana

Publié par Ange A. le 05 août 2021 à 07:35

Ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, Wesley Fofana a encaissé un terrible coup ce mercredi. Sorti sur blessure lors d’un match de Leicester City contre Villarreal, l’ancien stéphanois va rater une bonne partie de la saison.

Leicester tombeur de Villarreal, Wesley Fofana en larmes

L’été dernier, l’AS Saint-Étienne a réalisé l’une des plus grosses ventes de son histoire en cédant Wesley Fofana. Le défenseur central a été vendu à Leicester City contre 40 millions d’euros. Au terme d’un premier exercice prometteur avec les Foxes, l’ancien de l’ ASSE est annoncé au Real Madrid pour remplacer Raphaël Varane. Mais un éventuel transfert du défenseur de 20 ans semble compromis. Mercredi, le joueur passé par l’ ASSE a été victime d’un terrible tacle de Fer Nino en amical contre Villarreal. Si Leicester s’est imposé (3-2) face au Sous-Marin jaune, l’inquiétude est grande chez le club anglais, surtout que la reprise de la Premier League est imminente (le 14 août).

Vers une longue absence de Fofana

Sur l’intervention de Nino dont il a été victime, Wesley Fofana a été touché à la jambe gauche. Les images de la blessure du défenseur central de Leicester City sont inquiétantes. On peut clairement y voir que la jambe du joueur a été pliée sous l’impact. Des premiers diagnostics venus d’Angleterre indiquent que le joueur formé à Saint-Étienne souffre d’une fracture de la fibula. Confirmation en a été faite par le joueur sur son compte Instagram. « Je vous donnerai des news dès que j’aurai un diagnostic final, mais nous savons déjà que j’ai une fracture de la fibula. Je reviendrai bientôt et plus fort, ne vous inquiétez pas », a-t-il écrit. Un terrible coup dur en vue pour Leicester et son défenseur qui devrait donc manquer une bonne partie de la saison. Sur son compte Twitter, l’ ASSE a également réagi à la grave blessure dont a été victime son ancien poulain. « On pense à toi, Wesley Fofana », peut-on lire sur le réseau social.