PSG Mercato : Casemiro, la surprise finale de Leonardo ?

En négociations avec Manchester United pour Paul Pogba, le PSG est également annoncé sur les traces de Casemiro. Le milieu de terrain brésilien veut quitter le Real Madrid cet été.

Casemiro poussé vers la sortie par Ancelotti

Si Florentino Pérez continue de faire la cour à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain peut également frapper de gros coups dans les rangs du Real Madrid. À la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire après Georginio Wijnaldum et en attendant probablement Paul Pogba, Leonardo rêve de déloger Casemiro de la capitale espagnole. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’international brésilien s’interroge sur son avenir avec les Merengues. Et son compatriote Leonardo voudrait le faire venir au PSG aux côtés de ses autres coéquipiers de sélection : Neymar, Marquinhos et Rafinha.

Selon les informations relayées ces dernières heures par le média Diario Gol, le milieu de terrain défensif se pose des questions depuis les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Mieux, le joueur de 29 ans ne semble pas du tout enchanté par le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Le successeur de Zinédine Zidane ne lui ayant pas garanti une place de titulaire dans son futur onze, le quadruple champion d’Europe (2014, 2016, 2017 et 2018) envisage donc de changer durant ce mercato.

Mercato PSG : Casemiro hors de portée du Paris SG ?

Toujours selon la même source madrilène, Casemiro a d’ores et déjà demandé à ses représentants d’écouter les offres de tous ses courtisans. Toutefois, déloger Casemiro de la Maison-Blanche sera tout sauf une partie de plaisir puisqu’il faudra débourser une somme de 70 millions d’euros pour boucler son transfert selon le site spécialisé Transfermarkt. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain pourra se permettre une telle dépense après avoir investi 71 millions d’euros pour l’arrière droit international algérien Achraf Hakimi (22 ans) et qu’il faudra préparer entre 75 et 100 millions d’euros pour espérer convaincre Manchester United de laisser filer le milieu français Paul Pogba (28 ans).