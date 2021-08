PSG Mercato : Leonardo finalise un problème de taille

Publié par Thomas le 04 août 2021 à 12:58

Le Paris Saint-Germain en pleine opération dégraissage de son effectif, va se séparer d’un nouveau gardien. Le Polonais Marcin Bulka fera le bonheur de l’OGC Nice la saison prochaine. Arrivé au PSG en juillet 2019, il n’aura disputé que deux rencontres avec les Rouges et Bleus. Après le prêt de Garissone Innocent en National 2 et celui d’Alphonse Areola à West Ham, Leonardo frappe un gros coup, en envoyant un nouveau gardien loin du Parc des Princes. Le portier de 21 ans aura la lourde tâche d’épauler l’Argentin Walter Benitez chez les Aiglons.

Mercato PSG : Marcin Bulka file à l’OGC Nice en prêt

Le Gym n’en finit plus de voir de nouveaux joueurs arriver en Côte d’Azur. Après la signature des Néerlandais Calvin Stengs et Justin Kluivert en attaque, ainsi que Mario Lemina et Pablo Rosario au milieu de terrain, Christophe Galtier va enregistrer la venue d’un nouveau gardien. Le jeune espoir polonais Marcin Bulka, au PSG depuis 2019, s’est engagé en prêt d’une saison chez les Aiglons pour remplacer Yohan Cardinal, en fin de contrat la saison passée. Le Paris Saint-Germain continue son opération dégraissage de ses indésirables, après les récents départs de Mitchel Bakker à Leverkusen, et Alphonse Areola à West Ham. Pour rappel, le club de la capitale comptabilisait il y a peu dix gardiens de but dans son effectif.

Prêté les deux saisons dernières à Cartagena en Espagne et Châteauroux en Ligue 2, Marcin Bulka jouit néanmoins d’une belle marge de progression, à seulement 21 ans. Formé à Chelsea de 2016 à 2019, le portier fait partie des grands espoirs de la sélection polonaise. « On a été séduit par ce gamin physiquement très en avance, en sachant qu'il allait encore grandir », témoigne l'ancien coach des gardiens chez les Blues. Une belle pioche pour le Gym qui se présentera cette saison avec un effectif blindé à tous les postes.