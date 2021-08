OM Mercato : Kamara va partir, sa future destination connue ?

Publié par Timothée Jean le 05 août 2021 à 17:35

À moins d'un an de la fin de son contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara est très convoité sur le marché des transferts. Si l’AS Monaco et Newcastle sont intéressés par le minot marseillais, un nouveau concurrent vient de s’inviter dans la bataille avec l’intention de rafler la mise.

OM Mercato : Kamara poussé vers la sortie par Longoria ?

La crainte de la direction de l’ OM est en train de prendre forme. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2022, Boubacar Kamara a très peu de chances de poursuivre son aventure à Marseille. Les nombreuses discussions entre le joueur de 21 ans et la direction marseillaise n’ont jusqu’ici débouché sur aucun accord.

Le comportement du minot marseillais, qui a multiplié les prétextes pour refuser de prolonger avec son club formateur, a même fait perdre patience Pablo Longoria. Le président marseillais a récemment affiché son mécontentement concernant cette situation. La direction de l’ OM envisage dès lors de se débarrasser de son milieu polyvalent afin d’éviter qu’il parte gratuit dans un an. Cette décision a éveillé l’intérêt de ses prétendants.

Ces derniers jours, Boubacar Kamara était annoncé dans le collimateur de l’AS Monaco, qui serait en pole position pour le recruter. Newcastle, solide financièrement, préparait également une offre pour s’offrir le jeune joueur. Mais le milieu polyvalent de l’Olympique de Marseille pourrait finalement prendre une autre destination, menant vers la Liga.

Le FC Séville fonce sur Boubacar Kamara

La Provence révèle que le FC Séville a flairé la bonne affaire. Le club andalou serait très enclin à s’offrir le milieu de terrain prometteur, polyvalent et à moindre coût. L’ OM ne s'oppose pas à son départ et attendrait un montant de 20 millions d’euros pour libérer Boubacar Kamara de sa dernière année de contrat. Un montant élevé qui freine les éventuels prétendants. Mais la vente de Jules Koundé, pressenti pour rejoindre Chelsea, pourrait permettre au club andalou de financer le transfert du Marseillais.