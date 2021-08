RC Lens Mercato : L’arrivée d’un défenseur officialisée !

Publié par Timothée Jean le 05 août 2021 à 23:35

Le RC Lens a réussi un coup double ce jeudi 5 aout 2021. Le club lensois a en effet officialisé l’arrivée du défenseur polonais Przemyslaw Frankowski pour compenser la vente de Clément Michelin.

RC Lens Mercato : Przemyslaw Frankowski a signé !

C’est sur son site officiel que le RC Lens a dans un premier temps annoncé le départ de Clément Michelin. Tout juste revenu des Jeux Olympiques avec l'équipe de France, le latéral droit a été transféré à l'AEK Athènes. Auteur d’une belle saison avec 4 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1, le défenseur tricolore s’est engagé avec le club grec pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2025. Son transfert devrait rapporter environ un million d’euros au Racing Club de Lens.

Mais les Sang et Or devaient compenser son départ. Et les dirigeants de RC Lens n’ont pas tardé pour trouver son successeur. Quelques heures après le départ de Clément Michelin, le club lensois a balancé un nouveau communiqué, officialisant l’arrivée de Przemyslaw Frankowski.

Le latéral droit polonais a passé la traditionnelle visite médicale avec succès et a paraphé un contrat de cinq ans avec le RC Lens. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2025. « Dans la pure tradition lensoise, Przemysław Frankowski vient apporter à l’effectif de Franck Haise toutes ses qualités du football moderne : adaptabilité, vitesse, endurance. L'international polonais aux 15 sélections (un but) a paraphé pour 5 saisons », peut-on lire dans le communiqué du club.

Przemyslaw Frankowski a hâte de débuter à Lens

Przemyslaw Frankowski arrive au RC Lens en provenance Chicago Fire (MLS) où il a côtoyé un certain Bastian Schweinsteiger dans le vestiaire. « Sa présence a été déterminante, il m’a sans arrêt donné des conseils, expliqué la manière de jouer de Ribery ou Robben par exemple », a confié la nouvelle recrue lensoise qui a hâte débuter sous ses nouvelles couleurs. Selon certaines sources, le club artésien aurait déboursé environ de 2,3 M€ pour boucler sa signature.