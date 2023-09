En déplacement sur la pelouse du FC Séville en Ligue des Champions, le RC Lens enregistre un gros retour. Découvrez le groupe.

RC Lens : Andy Diouf sera du voyage à Séville

22 ans après sa dernière participation, le RC Lens va retrouver la Ligue des Champions mercredi soir à Séville. Pour cette rencontre de prestige face au récent vainqueur de l'Europa League, les Sang et Or pourront compter sur un groupe presqu'au complet. Malgré une incertitude qui régnait il y a encore quelques heures, Andy Diouf sera bien du voyage, et devrait être aligner d'entrée, lui qui n'a eu que quelques minutes dans les pattes face à Metz samedi dernier afin d'être ménagé.

Przemyslaw Frankowski, récemment touché aux adducteurs juste avant la trêve internationale, est également convoqué par son entraîneur, au même titre que Ruben Aguilar, arrivé en provenance de l'AS Monaco cet été. En ce qui concerne le secteur offensif, Elye Wahi et Florian Sotoca sont eux aussi disponibles, et pourraient être alignés dès le coup d'envoi par Franck Haise.

Le groupe du RC Lens pour le déplacement à Séville

Gardiens : J-L. Leca, B. Samba, Y. Pandor

Défenseurs : R. Aguilar, D. Machado, K. Danso, F. Medina, F. Maouassa, M. Haïdara, J. Gradit, A. Khusanov, P. Frankowski

Milieux : S. Abdul Samed, A. Fulgini, A. Diouf, N. El Aynaoui, N. Mendy, A. Thomasson

Attaquants : F. Sotoca, E. Wahi, W. Saïd, M.Guilavogui