PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi s’active déjà pour Lionel Messi

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2021 à 22:55

L’information est tombée ce jeudi soir comme une bombe dans le monde du football. Lionel Messi et le FC Barcelone, l’histoire est terminée. Intéressés par la star argentine depuis plusieurs années, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG s’activent déjà pour tenter de la récupérer durant ce mercato estival.

Le PSG cherche la solution financière pour Lionel Messi

Après 21 ans de bons et loyaux services, Lionel Messi quitte le FC Barcelone. Après plusieurs mois de négociations, de tractations diverses et de montages, la direction du club catalan n’est pas parvenue à trouver la solution financière afin de faire valider le nouveau contrat de l’international argentin auprès des instances de la Ligue espagnole de football. Désormais libre de s’engager avec le club de son choix, le septuple Ballon d’Or est déjà associé au Paris Saint-Germain.

Il faut dire qu’à l’heure actuelle, le vice-champion de France et Manchester City sont les seuls clubs capables d’offrir au joueur de 33 ans toutes les garanties pour signer. En France, RMC Sport croit savoir que Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien, cherche déjà une solution pour faire venir Messi cet été. La publication francilienne explique notamment que jusqu’à aujourd’hui, Messi avait une proposition du PSG sur la table. Mais il avait clairement choisi de prolonger à Barcelone et cette non-prolongation relève d’un problème purement économique.

Une arrivée à Paris est possible si Lionel Messi fait le choix de venir. Pour le média sportif, le PSG fait partie des prétendants et Al-Khelaïfi travaille à trouver une solution pour faire venir le compatriote de Mauricio Pochettino. Surtout qu’en Angleterre, Manchester City semble hors course pour une éventuelle signature de la Pulga.

Manchester City hors course pour Lionel Messi

Annoncé comme le principal concurrent du Paris Saint-Germain pour une éventuelle signature de Lionel Messi, Manchester City semble avoir compliqué sa tâche. En effet, avec l’arrivée officialisée de Jack Grealish (25 ans, milieu de terrain) en provenance d’Aston Villa pour 119 millions d’euros et celle à venir de Harry Kane, les Citizens ne pourront pas se positionner sur l’ancien capitaine des Blaugranas. Bien renseigné sur le Barça, le journaliste Pol Ballus confirme la tendance et assure que le club de Pep Guardiola « ne sera pas dans la course pour Messi. » La voie est donc toute dégagée pour Nasser Al-Khelaïfi et le PSG.