AC Milan Mercato : Officiel ! Un grand attaquant débarque à Milan

Publié par Thomas le 06 août 2021 à 17:55

Longtemps dans les petits papiers de l’ AC Milan, l’attaquant slovène Josip Ilicic vient d’annoncer son transfert chez les Rossoneri sur les réseaux sociaux. Pour rappel, le joueur de 33 ans était parvenu à un accord verbal avec Milan il y a quelques temps. Selon Gianluca Di Marzio, le club lombard attendait un peu avant de boucler le dossier afin de trouver les meilleures conditions de vente. Les premiers contacts remontent à mi-avril. Le buteur, en fin de contrat l’année prochaine à Bergame, va rejoindre les derniers dauphins de Serie A, qui se sont récemment offerts le Français Olivier Giroud.

AC Milan Mercato : Josip Ilicic officialise son transfert à Milan !

Si le départ de l’attaquant slovène de l’Atalanta semblait se préciser jour après jour, l’information a été rendue officielle. Non pas par l’intermédiaire du club milanais, mais bien par le joueur lui-même. L’entraîneur de Bergame, Gian Piero Gasperini, avait déjà acté le transfert d’Ilicic il y a quelques jours en interview. "Il s'entraîne bien avec l'objectif de trouver un club qui puisse l'aider à jouer plus régulièrement". Le joueur vient de publier une photo de l’écusson milanais sur Facebook, devançant ainsi les annonces officielles des clubs en question. De son côté, l’Atalanta est en passe de recruter le défenseur turc de la Juventus de Turin, Merih Demiral, pour remplacer le départ du très bon Cristian Romero, parti rallier les Spurs il y a peu.

L’ AC Milan enchaîne les très bonnes opérations

Après la récente acquisition d’Olivier Giroud pour un million d’euros, et plus tôt cet été celle de Mike Maignan et Fodé Ballo-Touré, les Rossoneri mènent un mercato réfléchit et enchaînent les transferts intéressants et à bas coût. Si le club lombard s’est vu affecté par le départ de Gianluigi Donnarumma au PSG et celui de Calhanoglu gratuitement, Stefano Pioli et sa direction ont tout fait pour se renforcer sans dépenser démesurément (moins de 60 millions d’euros investis pour six joueurs). Le transfert d’Ilicic ne devrait pas dépasser les 5 millions d’euros.