OM Mercato : Kamara indécis, la pression s’accentue à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 août 2021 à 19:35

Alors que la direction de l’ OM souhaite prolonger son contrat expirant en juin prochain, Boubacar Kamara tarde à se décider. Ce statu quo ne plaît guère au président Pablo Longoria et encore moins à Jorge Sampaoli.

OM Mercato : Sampaoli envoie un signal fort à Boubacar Kamara

C’est l’un des sujets qui anime le mercato OM depuis plusieurs semaines. Boubacar Kamara va-t-il prolonger à l’Olympique de Marseille ? En fin de contrat en juin prochain, le milieu polyvalent n’est pas pressé pour signer un nouveau bail avec son club formateur, il est en pleine réflexion pour prendre la bonne décision pour son avenir. Mais cette patience ne fait pas les affaires du club phocéen qui veut éviter à tout prix de le voir partir libre au prochain mercato.

Alors, l’ OM accentue la pression sur son joueur prometteur pour qu’il se décide vite, comme les récents propos de Jorge Sampaoli l'attestent. « Concernant Kamara, il est en dernière année de contrat, il doit décider de son avenir et discuter avec le club », a déclaré l’entraîneur marseillais ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de l' OM espère que Boubacar Kamara décidera finalement de signer un nouveau bail avec son club formateur. Car Jorge Sampaoli veut l’avoir sous ses ordres le plus longtemps possible. « Je compte sur lui, jusqu'à ce que le club me dise le contraire », a-t-il confié devant les médias.

Un tarif déjà fixé pour Boubacar Kamara ?

Par ailleurs, si Boubacar Kamara refuse toujours de prolonger son bail, les dirigeants de l’ OM seraient même prêts à faire des concessions pour le céder avant la fin du mercato estival, prévue le 31 août prochain. Ces derniers jours, un montant de 20 millions d’euros est évoqué pour son transfert. Newcastle, la Lazio Rome, l’AC Milan ou encore l’AS Monaco s’activeraient déjà pour arracher sa signature. Pour le moment, le minot marseillais fait durer le suspense sur son avenir.